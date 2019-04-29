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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Школьники Таджикистана примут участие в проекте «Футбол для дружбы» в Мадриде

CA-NEWS (TJ) -  Три юных игрока и тренер будут представлять Таджикистан в седьмом сезоне международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», финальные мероприятия которого пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба федерации футбола РТ.

Таджикистан будут представлять ученики 6-го класса – Муин Абдулфайзов (вратарь), Бахтиёр Махсумов (защитник) и Шерзод Раджабов (полузащитник), а также тренер детской столичной команды «Ирбис» Алифбек Беромов.

По словам директора детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбекова, страна принимает участие в мероприятии в третий раз.

«Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур. Участники программы ежегодно принимают участие в «Футболе для дружбы», продвигая девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь», – отметил Давлатбеков.

В завершение седьмого сезона проекта «Футбола для дружбы» участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2019, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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