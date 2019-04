BNE IntelliNews: Игра игрой, но риск реальный — Россия против США

CA-NEWS (CA) - Начиная играть в «Реальную угрозу», понимаешь, почему Путин пошел на риск военного конфликта с Западом, когда аннексировал Крым, считает автор Бен Арис, который с иронией показал — в придуманной им игре — всё лицемерие западной пропаганды, спекулирующей на «агрессивности путинской России». Он уверен, что безопасность в Европе не улучшится, пока там есть американские базы, говорится в статье немецкого издания BNE IntelliNews, перевеод которой подготовило ИноСМИ.

«Финн. Ты хочешь сыграть в игру. В которой есть риск?», — спросил я 12-летнего сына.

«Конечно, пап. Готовься — ты проиграешь»

«Окей. Но у меня есть идея, как сделать ее более интересной. Давай поиграем в игру „Реальная угроза" (Real Risk), в ходе в которой мы будем располагать армии на доске в соответствии с количеством находящихся за рубежом военных баз самых мощных стран в мире, а не использовать территориальные карты!» — сказал я так, как обычно, вызывая раздражение, делают папы, указывая детям на возможность узнать что-то новое.

«?»

«Поверь мне. Это будет весело, — заверил я сына, уничтожив при этом большую часть его возможного энтузиазма. — Я буду Россией, а ты можешь быть всеми остальными».

Я уже знал, что это будет довольно односторонняя игра. Соединенные Штаты имеют примерно 800 баз за границей, тогда как остальные члены НАТО располагают в лучшем случае двумя дюжинами военных баз за пределами своих территорий. У России их три — (если не считать бывшие Советские республики), а Китай (в интересах игры он будет союзником русских) имеет только одну.

Чтобы сделать игру немного менее предсказуемой, мы решили разыгрывать карты проведения операций вместо более обычных карт «глобального доминирования», и каким-то чудом я добился «восстановления Советского Союза», тогда как Финну не так повезло, но в итоге он все равно получил «глобальное доминирование».

Я заказал в интернете 800 флагов США на коктейльных палочках, а когда они были доставлены, я потратил примерно три часа на то, чтобы прикрепить немного пластилина к этим палочкам. Я позаимствовал у Финна перья для раскрашивания и сделал остальные флаги.

(Жена: «Чем ты там занимаешься, Бен?»)

Приведение в боевое положение

Первая проблема при игре в «Реальную угрозу» (#bne RealRisk) состоит в том, что надо придумать, куда будут направляться все эти армии. Вторая проблема связана с тем, что их нужно потом разместить на доске. После подготовки доски для игры в «Реальный риск» становится ясно, что обе стороны уже очень близки к выполнению своей задачи.

Пояснительное замечание: перед тем, как продолжить, я должен сказать, что не очень внимательно изучил саму игру. Она значительно сложнее. А после поиска в интернете в свободное время в течение примерно двух недель мне стало ясно, что никто не знает точно, где на самом деле находятся американские базы. Поэтому я самостоятельно поискал соответствующие данные в Википедии, а также в паре других веб-сайтов, показавшихся разумными. Я разместил составленный список с соответствующими данными и местом расположения, чтобы вы тоже могли играть, а также придумал несколько новых правил, поскольку они оказались необходимыми. Я предлагаю читателям разместить свои сообщения в «Твиттере» с хэштегом #bneRealRisk, если они хотят пожаловаться, что-то прокомментировать, внести поправки или просто обругать меня за то, что я являюсь лакеем Кремля.

Пояснительное замечание II: я хорошо понимаю, что «базы» — это не то же самое, что «солдаты и оборудование», и что российская армия намного более мощная, чем может показаться, если вы просто будете считать количество баз. Кроме того, многие базы (особенно британские) не имеют ни солдат, ни танков. Россия, к примеру, имеет в своем распоряжении больше танков и подводных лодок, чем Соединенные Штаты, и сегодня, по словам президента Владимира Путина, новые удивительные «гиперзвуковые ракеты» способны преодолеть любую оборону Соединенных Штатов. У Америки, похоже, есть своя морская пехота и боевая морская группа быстрого развертывания (Seal Team Six), однако Россия способна воевать, как никто другой, и просто продолжает посылать солдат до тех пор, пока ваше оружие не выйдет из строя, а вы не окажетесь в их руках.

Но я не собираюсь все это игнорировать. Я просто хотел сыграть в игру «Реальная угроза» с Финном. А если вы захотите пожаловаться, то вы просто испортите нам удовольствие. Кроме того, как известно студентам, изучающим военную историю, если речь не идет о блицкриге, то победу в войне одерживает тот, кто имеет лучшую логистику и превосходящую экономическую силу, и поэтому базы имеют значение. В игре «Реальная угроза» это означает захват и удержание помеченных цветом континентов.

Россия (21 армия)

Давайте начнем с России.

Установленное правило № 1: вы получаете по одной армии за каждую вашу территорию, а также за каждую вашу расположенную за границей военную базу.

Люди, которые составляли первоначальную доску для игры «Реальный риск», явно чем-то обкурились, когда выбирали названия для регионов. Я разместил армии на таких очевидных российских территориях как Камчатка, Якутск (на самом деле, это город, а не территория) и Иркутск (то же самое). Кроме того, я отдал России Монголию, хотя, строго говоря, там нет никаких баз.

В Центральной Азии (я знаю — на доске для игры в «Реальная угроза» нет Центральной Азии, но я добавил ее для своей карточки по проведению операций) Россия, на самом деле, имеет целый ряд военных баз — в общей сложности пять: в Армении (так в тексте — прим. редакции), Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, и давайте прибавим сюда же оккупированные территории, которые раньше принадлежали Грузии (и эту страну автор относит к Центральной Азии — прим. редакции). Прежде существовала база в Узбекистане, однако бывший президент Ислам Каримов ее закрыл (в действительности, Россия, вероятно, заслуживает иметь больше пяти баз, поскольку, как известно, у нее есть военная база в отколовшейся от Молдавии республике Приднестровье, четыре базы в Южной Осетии и пять в Абхазии, в бывшем грузинском регионе).

Однако настоящая проблема с традиционной доской для игры в «Реальную угрозу» состоит в том, что на ней вообще нет «России». Там, где должна быть Россия, просто расположена «Украина», — она простирается до самого Баренцева моря и граничит со Скандинавией (!). Ставим двойку по географии создателем игры «Реальная угроза». Поэтому я тоже это исправил и добавил к моему варианту доски «Россию», тогда как «Украина» на самом деле находится у берегов Черного моря. Россия получает две армии на Украине — одну в Донбассе и одну в Крыму.

Установленное правило № 2: вам разрешается иметь больше одной армии страны на той же самой территории или запрещается вообще иметь армию на территории, если там не присутствует один из больших игроков.

Установленное правило № 3: вы можете атаковать силами всего одной армии, но если вы проигрываете, то вы умираете. Если вы побеждаете, то не обязаны оставлять там армию при оккупации новой территории.

На доске для игры в «Реальную угрозу» не хватает еще одной важной территории, — речь идет о Сирии на Ближнем Востоке, о стране, где имеют военные базы как Россия, так и Соединенные Штаты. А поскольку мы вносим изменения в нашу доску, то давайте добавим еще «Прибалтику», поскольку это важный регион для современной геополитики.

Таким образом мы, в основном, закончили с российскими армиями в Европе и в Евразии. Но вот еще два дополнения в игре «Реальная угроза»: Россия получает армию в районе Сиамского залива (поскольку Россия имеет тесные отношения с Вьетнамом, со своим плацдармом в Азии), а также две базы в Южной Европе (в Сербии и в Молдавии). На самом деле Сербия не является реальным военным союзником России, но она не является и членом НАТО, поэтому в интересах самой игры давайте отдадим ее России. Некоторые американские военные аналитики считают, что Россия пытается скрытно получить там военную базу — в российском «гуманитарном центре» в Нише, недалеко от границы с Косово.

В Африке Россия получает одну базу в восточной части этого континента благодаря ее дружбе с Египтом. Я хотел дать ей еще одну базу в Джибути, но эти намерения были блокированы американцами (см. ниже).

И, наконец, я добавил ей базу в Венесуэле. На самом деле у России нет военной базы в Венесуэле, но появляются сообщения о том, что она направляет туда вооружения и военнослужащих. Я думаю, что игра станет интереснее, если мы предоставим России плацдарм в Южной Америке, и очевидно, что Кремль думает именно в этом направлении, — но пока реализация этого плана просто не продвинулась так далеко. Одной из классических стратегий в игре «Реальная угроза» является захват Южной Америки на начальной стадии, поскольку этот регион просто защищать, и в результате можно получить дополнительное количество армий, однако американцам это явно не понравится.

Российские силы теперь полностью развернуты.

Китай (2):

Китай активно вкладывает деньги в свою военную мощь, однако у него всего одна военная база за границей. В отличие от Запада, его военная стратегия (пока), на самом деле, является чисто оборонительной.

В интересах игры «Реальная угроза» я буду исходить из того, что Китай и Россия являются союзниками и действуют против Соединенных Штатов, но я буду играть ими так, как если бы они были одним игроком, — потому что они таковым и являются.

Огромная ошибка в американской политике в отношении России в том, что она весьма эффективно толкает Москву и объятия Пекина, который в той же мере обеспокоен агрессивным поведением Соединенных Штатов, как и Москва. Для Пекина очевидно следующее: если Россия будет сдержана, а затем разбита, то следующим в списке окажется Китай.

Для России должно быть большим бонусом то, что любой опытный игрок в игру «Реальная угроза» знает, что Азию нельзя удержать, но если вы сможете удержать ее хотя бы в одном раунде, то получите дополнительное количество армий — семь дополнительных армий, — а это существенная добавка к вашим силам на ранних этапах игры.

Военный контингент Китая находится в Джибути, в Африке. А это что еще такое?

Что такое Джибути, и где оно находится? Должен признаться — раньше я понятия не имел о том, что существует в мире страна под названием Джибути. При условии, что Китай из всего мира может выбрать только одно место для военной базы за границей, то почему, вообще, нужно выбирать Джибути? Больше информации о Джибути через некоторое время.

Соединенное Королевство (17):

Давайте теперь перейдем к Союзникам (за неимением лучшего слова).

Размещение заграничных британских военных баз, если честно, представляется довольно забавным: некая смесь из наследия Второй мировой войны и торговли специями елизаветинских времён с добавлением незначительного имперского содержания. Если судить с точки зрения военной стратегии, то эти территории большого значения не имеют.

Две мои любимые военные базы — это Остров Вознесения и Британская Территория в Индийском океане. Обе они представляют собой, по сути, скалы посреди Атлантического и Индийского океанов соответственно. В военном отношении они совершенно бесполезны, поскольку расположены очень далеко, а раньше использовались торговцами специями лишь для пополнения запасов воды.

Поэтому, конечно, Британия решила их сохранить.

Всего одна военная база расположена в Индии, и еще одна в Непале, но на самом деле речь идет всего лишь о призывных пунктах для гуркхов (потому что для Британии, судя по всему, важно сохранять в своих вооруженных силах непальских бойцов, ведь они такие красивые).

Более понятным является тот факт, что у Британии есть одна база в Германии и одна на Кипре (что, вообще, делать со всеми этими британскими базами на островах?). Еще одна военная база находится в Африке (в Кении, конечно же). А еще одна в северо-восточных территориях (Канада — Британское содружество). Британия отказалась от розовой империи (на британских картах ее колонии традиционно окрашивались в розовый цвет — прим. редакции), однако так и не смогла ее окончательно отпустить, ведь так?

Кроме того, есть еще две базы в Центральной Америке (Монсеррат, Мартиник — еще больше островов). И, наконец, две базы в Индонезии (Бруней и Сингапур — большие острова).

Но не следует забывать и Гибралтар, который является не островом, а скалой, но, на самом деле, это остров, но без окружающего его моря. Но даже Гибралтар с одной стороны имеет море, и поэтому мы, понятное дело, его тоже сохранили.

А еще просто для смеха я добавил еще одну базу на Фолклендских островах, в самой нижней части Аргентины, потому что… Я так и не смог понять, почему мы начали войну из-за Фолклендов, поскольку они так далеко находятся от всего и поэтому считаются важными, но именно такими и являются большинство британских военных баз, расположенных за границей. Однако Британия находится на Фолклендах с 1700-х годов…

Ни одна их британских баз, — за исключением, возможно, базы в Германии, — не выполняет, на мой взгляд, какую-либо полезную военную задачу, хотя для игрока в «Реальную угрозу» две базы в Индонезии являются просто подарком: как известно всем опытным игрокам в эту игру, на ее ранних стадиях можно захватить Австралазию (Australasia) и получить две дополнительные армии. Подобная тактика считается классической, и она, как правило, приносит победу.

Франция (9):

Франция также имеет значительное присутствие за пределами своих границ. У нее тоже была империя, а еще у нее есть наследие, связанное с Французским Иностранным легионом. В интересах игры Франция становится союзником Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, и все эти три страны составляют команду.

Однако Франция — это все же Франция, она очень своеобразно понимает, что значит быть союзником. Несмотря на значительную концентрацию военных баз в Европе, американских баз на французской территории нет вообще, — это единственная значимая в военном отношении страна в Европе, где нет ни одной американской военной базы.

В феврале 1966 года президент Де Голль, демонстрируя классическую французскую капризность, заявил о том, что изменившийся мир «лишил НАТО оснований» для военной интеграции, и вскоре после этого во Франции было объявлено, что она выходит из военных структур НАТО (что не было сделано). Однако все связанные с НАТО структуры (Верховное командование объединенными силами, штаб-квартира НАТО и Союзнические силы в Центральной Европе — AFCENT) были проинформированы о том, что они должны покинуть территорию Франции до апреля 1967 года. Все они переехали в Бельгию, где и находится сегодня штаб-квартира НАТО.

Заморские военные базы Франции лишь ненамного менее случайны и бессмысленны, чем базы Соединенного Королевства. Франция имеет одну базу в Объединенных Арабских Эмиратах и три в Северной Африке (Габон, Берег Слоновой Кости и Сенегал), и это имеет определенный смысл (нефть, бывшая империя), а также одну в Германии, потому что все страны, победившие Германию во Второй мировой войне, получили возможность иметь там базы. Одна французская военная база находится на территории Французской Гвианы (справа от Венесуэлы на доске игры «Риск»), и это не очень далеко от штата Табаско, откуда и пошел известный соус, а все знают, что французы любят хорошо поесть.

Но затем ситуация становится довольно странной. У Франции есть военная база в Джибути, в Африке (опять это Джибути!), потому что там у всех есть военная база, но затем ситуация становится немного похожей на британскую, поскольку французы имеют военную базу на Реюньоне — это остров в Индийском океане к западу от Мадагаскара.

Мы обозначили все армии, за исключением американских, и в результате Россия на самом деле выглядит угрожающе. Благодаря своей собственной территории Россия может собрать в общей сложности 15 флагов на европейской границе в первом раунде, — не говоря уже о двух флагах внутри Украины, — и быстро захватить Европу в первом раунде, когда ей будут противостоять только четыре британских, два французских и один украинский флаг. Такова, в действительности, официальная оценка НАТО в реальном мире: европейские силы НАТО не способны остановить российское вторжение, и они быстро будут подавлены, если дело дойдет до вооруженного конфликта.

Ну и теперь давайте поставим флаги Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты (769):

Большинство американских солдат расквартировано на более 5 тысячах военных баз. Американская армия является самым крупным работодателем в стране, и солдаты работают на военно-промышленный комплекс, которым мог бы гордиться и Советский Союз.

Соединенные Штаты тратят на оборону в два раза больше средств, чем требуемый НАТО минимум в размере 2% ВВП, поэтому военная составляющая является ключевым компонентом американской экономики, — речь в данном случае буквально идет о бизнесе на ведении войны. Это похоже на огромный российский государственный сектор — Вашингтон способен увеличивать или уменьшать объем американской экономики просто за счет увеличения или уменьшения военных расходов.

Но ради игры «Реальная угроза» мы разместим всего одну армию на каждой внутренней территории (она включает в себя канадскую территорию Квебек — опять речь идет о городе, а не о регионе, — и Северо-Западные территории).

Мы больше заинтересованы в размещенных за границей военных базах, поскольку даже со своими гиперзвуковыми ракетами и основным танком «Армата» Путин никогда не будет пытаться захватить Соединенные Штаты. Он просто не может этого сделать, потому что у него нет расположенных рядом армий.

Главная проблема в определении американских баз на доске игры «Реальная угроза» состоит том, что никто точно не знает, сколько вообще существует американских баз. Все время говорят о том, что их 800, однако, если внимательно посмотреть на список, то начинается путаница.

Я насчитал 769 расположенных за пределами Соединенных Штатов военных баз, но это всего лишь предположение. Ситуация становится еще более запутанной из-за существования секретных баз и «кувшинок» (lily pads), то есть объектов, на которых находится менее 40 военнослужащих, и обычно это просто радарные установки или места для запуска беспилотников, арендованные у неприсоединившихся государств. Но и 769 баз вполне достаточно.

Африка (7):

Африка — хороший пример путаницы, поскольку Соединенные Штаты официально имеют только одну (и реально большую) военную базу в Джибути, однако в их распоряжении имеется значительное количество небольших объектов в других странах, а поэтому я добавляю им еще шесть армий в северной и в восточной частях Африки.

Но что эта за история с Джибути? Это небольшая и ничем не примечательная африканская страна, расположенная в нижней части Красного моря с левой стороны от Баб-эль-Мандебского пролива.

Джибути — единственное место в мире, где расположены военные базы противоборствующих держав, и находятся они на расстоянии ружейного выстрела друг от друга. В Джибути больше всего военных баз различных государств, если не считать Германию.

Помимо крупной американской военно-морской базы Лемоннье (Lemonnier), построенной на месте старой базы Французского Иностранного легиона, там находится также военная база японских сил самообороны (это единственная военная база Японии за рубежом), и там же находится китайская база (также единственная зарубежная военная база Китая). Русские тоже хотели получить там военную базу, но Соединенные Штаты активно выступили против и не позволили этого сделать. На самом деле, Китаю удалось получить там военную базу за счет того, что они быстро проникли туда и построили базу почти за ночь. Теперь все там шпионят за всеми.

Кстати, Соединенные Штаты в течение многих лет называли свою базу «ЛЕМОНир» (Lemonier), но затем вынуждены были признать, что раньше это была французская база, и поэтому стали использовать старый вариант написания — Лемоннье (Lemonnier) (не надо ничего говорить по этому поводу). Как и в случае с балканской базой «Кэмп-Бондстил» (Camp Bondsteel) в Косово, Америка продолжает расширять базу «Кэмп-Лемоннье» и уже вложила туда 1,4 миллиарда долларов.

Джибути является важным местом, поскольку именно в этом месте проходит маршрут, по которому нефть с Ближнего Востока транспортируется на международные рынки. Если посмотреть на доску игры «Реальная угроза», то нетрудно заметить, почему Соединенные Штаты так ненавидят Иран, поскольку Ормузский пролив в Персидском заливе — это еще один важный пункт на этом маршруте транспортировки нефти, добываемой на Ближнем Востоке. Иран может блокировать торговлю нефтью по своему усмотрению, а Соединенные Штаты мало что смогут в этом случае сделать.

Южная Америка (7):

В Южной Америке тоже не так много американских военных баз — всего их семь, а находятся они в Перу, Бразилии, Аргентине, и, конечно же, на Кубе, в Гуантанамо. Однако в последнее время обстановка там становится более напряженной, поскольку Россия, как известно, перебрасывает в Венесуэлу своих военнослужащих и вооружения для поддержки режима Николаса Мадуро, и поэтому ситуация в регионе может измениться. Венесуэла — российский плацдарм в Южной Америке, и Вашингтону это не нравится.

Австралия (4):

Соединенные Штаты располагают там четырьмя базами, но это всего лишь станции перехвата информации. Однако в интересах игроков эти базы являются подарком, а опытные игроки знают, что захват Австралазии на раннем этапе может радикальным образом изменить ситуацию в игре. Поскольку Соединенные Штаты и Британия контролируют Индонезию, то союзники таким образом уже захватили этот пурпурный континент.

Различные малые страны:

У Соединенных Штатов раньше было две базы в Центральной Азии — в Кыргызстане и Узбекистане, — которые использовались после событий 11 сентября (2001 года) для поддержки операций в Афганистане против Талибана.

Есть еще военная база в Монголии, а также две «кувшинки», два пункта слежения в Индии и в Непале. Есть еще небольшие базы в регионе Сиамского залива (Вьетнам, Таиланд. Малайзия и Филиппины). Норвегия является единственным членом НАТО из скандинавских стран, и там находится американская база. Недавно НАТО создала три базы-растяжки (tripwire bases) в странах Балтии, задача которых просто состоит в том, чтобы в ходе нападения о стороны России была приведена в действие Статья 5 Североатлантического договора и таким образом гарантирован ответ со стороны НАТО.

В Афганистане находятся, по крайней мере, шесть военных баз, в том числе хорошо оснащенная и укрепленная военно-воздушная база в Баграме, которая выполняет исключительно военные задачи.

Ближний Восток (27):

Первый по-настоящему большой кластер американских баз вдали от основной территории был создан на Ближнем Востоке, где расположены порядка 27 баз, разбросанных по всему региону. Очевидно, что многие из них связаны с войной в Ираке. Хотя количество американских военных баз на Ближнем Востоке значительно сократилось, а 27 баз — это почти столько же, сколько все союзники вместе взятые имеют военных баз в остальной части мира.

Япония / Южная Корея (173):

Теперь мы переходим к тому месту, где сконцентрировано очень большое количество американских военных баз. Когда вы начинаете оценивать американские заморские базы, то одна вещь бросается в глаза: Вторая мировая война и холодная война еще не закончились. Соединенные Штаты продолжают «оккупировать» и Японию, и Германию (по крайней мере, если принимать во внимание наличие там военных баз).

В Японии расположены 130 американских баз и еще 83 — в Южной Корее, и это означает огромную концентрацию сил в Тихоокеанском регионе. Эти базы существуют по многим причинам. Часть сконцентрированных там сил направлены против Северной Кореи, однако они, несомненно, угрожают тихоокеанскому побережью как Китая, так и России.

Так и хочется сказать, что Япония продолжает оставаться оккупированной страной, однако японцы (и немцы на другом конце планеты) на самом деле вполне довольны тем, что Соединенные Штаты находятся в их стране с момента окончания Второй мировой войны, поскольку во время холодной войны эти базы защищали их от воинственного Сталина и Советского Союза. За небольшую плату принимающей стороны Соединенные Штаты раскрывали свой зонтик безопасности, защищавший от экспансионистской политики СССР.

После прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа ситуация стала меняться, и европейским странам сегодня менее комфортно под американским зонтиком, поскольку они чувствуют, что Вашингтон на них сильно давит. В Японии американские базы тоже стали непопулярными из-за постоянных скандалов, вызванных плохим поведением американских солдат, которые убивают и насилуют местных жителей вот уже в течение нескольких десятков лет.

Северная Европа (420), Южная Европа (100), Западная Европа (26):

Однако больше всего американских военных баз находится в Европе — около 520, и только в одной Германии их 287, а также 89 в Италии и 57 в Соединенном Королевстве. В Европе так много американских баз, что их просто невозможно разместить на карте.

Во время холодной войны Европа, как и Япония, была благодарна за раскрытый над ней американский зонтик безопасности, однако сегодня новый министр иностранных дел германии Хайко Маас (Heiko Maas) вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном открыто призывают к созданию европейской армии, хотя они и не требуют вывода американских войск. Как я подчеркнул в комментарии под названием «Конец порядка, сложившегося после окончания Второй мировой войны (The end of the post WWII world order), структура европейской безопасности начинает меняться, однако ничего значительного в этом отношении не произойдет до того момента, пока в Европе не начнут закрываться американские военные базы.

Если посмотреть на Европу с российской точки зрения, то она должна выглядеть устрашающей. Кремль уже давно жалуется по поводу расширения НАТО на восток, и вы можете увидеть, почему он это делает. Добавление к НАТО Румынии, Польши и стран Балтии может показаться незначительным, однако при наличии всего этого частокола военных баз у России нет шансов удержать какую-либо из этих территорий (позднее мы это увидим), если она начнет наступление.

В рамках игры «Реальная угроза» на территории Северной Европы располагаются 420 военных баз, а самая крупная из них находится в городе Рамштайн, на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Там же располагается штаб-квартира военно-воздушных сил США в Европе и Африке, а также Командование военно-воздушными силами НАТО. База «Рамштайн» свидетельствует о следующем: хотя НАТО считается альянсом, объединяющим страны «свободного мира», управляют им, в действительности, американцы.

Что касается доски для игры «Реальная угроза», то на территории Западной Европы Соединенные Штаты имеют 26 военных баз — пять в Испании и 21 в Португалии, однако ни одной во Франции.

Если говорить о Южной Европе, то на доске для игры «Реальная угроза» мы имеем 100 американских баз, которые противостоят двум российским базам в Молдавии и в Сербии. Формально это военные базы НАТО, а не американские, и вообще большинство военных баз, появившихся после развала Советского Союза, — это базы НАТО (это относится и к Прибалтике), однако стоит их немного поскрести, и оказывается, что это явно объекты, находящиеся под контролем американцев. Я поставил два российских флага поверх американских флагов, потому что другого места на доске для них просто нет.

На территории Южной Европы располагается одна из наиболее противоречивых баз — «Кэмп-Бондстил» в Косово. Балканы являются еще одним местом, где соперничающие державы сталкиваются между собой, и это как раз то место, где проходящая между российскими и американскими силами линия является наиболее четкой.

После бомбардировки (Сербии) и «независимости» Косово от Сербии Соединенные Штаты позаботились о том, чтобы Косово оставалось «независимым», и для этого создали там огромную военную базу «Кэмп-Бондстил», которая, судя по всему, является наиболее милитаризированной базой в Европе, а на ее создание было потрачено 1,4 миллиарда долларов. Белград, разумеется, выступает против этого, и в интернете можно найти немало гневных комментариев, в которых говорится, что это «незаконная военная база на суверенной сербской земле и поддерживается она с помощью военной силы».

В целом, государства в Южной Европе образовали противостоящие друг другу группировки, члены которых либо вошли в НАТО, либо установили союзнические отношения с Россией. Американские военные базы по численности размещенных там солдат намного превосходят две российские «базы» в этом регионе, и в данном случае слово «база» на самом деле предполагает наличие военной огневой мощи.

Теперь мы готовы. Надо начинать игру.

Первый раунд — ход России

По чисто техническим соображениям вы получаете дополнительные армии в начале каждого раунда. Вы получаете бонусные армии, если оккупируете целиком цветной континент. Кроме того, вы получаете еще общее количество ваших армий, поделенное на три. Но мы отказываемся от этого правила, поскольку в таком случае Соединенные Штаты получают дополнительно 258 армий в ходе своей первой попытки, а я уже использовал все коктейльные палочки, купленные мной в интернет-магазине. Кроме того, мне теперь не надо будет раскрашивать дополнительно российские, французские и британские флаги.

Неустановленное правило № 4: это действительно правило игры «Реальная угроза», хотя оно и не пользуется популярностью. В целом, вы можете ввести свою армию на прилегающую территорию, однако альтернативное правило состоит в том, что вы можете направить любую армию в любое государство при условии, что между ними у вас имеется полное звено оккупированных территорий.

Россия делает первый ход, поскольку это «путинская Россия», а он является агрессором.

Куда нанести первый удар? В игре «Реальная угроза» важно получить хотя бы одну территорию за один ход, и это нужно для получения карты. Как только у вас наберется три карты, вы можете обменять их на дополнительное количество бонусных армий. Эти дополнительные армии, как правило, радикальным образом меняют ситуацию в игре.

На самом деле, есть всего два кандидата — Украина и страны Балтии. Поскольку я не хочу привести в действие Статью 5 Североатлантического договора и заставить Финна меня атаковать, выбор падает на Украину. Кроме того, она уже оккупирована российскими войсками, и Россия имеет там две армии, а Украина одну. Не говоря уже о всех российских армиях, находящихся рядом в России.

Если посмотреть на доску, то становится понятным, почему Кремль так болезненно переживает расширение НАТО, проводимое с 1990-х годов. Существует в буквальном смысле слова густой лес американских военных баз в Европе, и неудивительно, что русские обеспокоены возможностью присоединения Украины к НАТО. Очевидно, что это будет перебор для Соединенных Штатов, однако для России это будет означать потерю исключительной важной военно-морской базы передового базирования в Крыму.

Когда начинаешь играть в игру «Реальная угроза», становится понятно, почему Путин был готов пойти на риск военного конфликта с Западом, когда он аннексировал Крым — тем самым он не дал возможности Вашингтону получить еще одну территориальную карту. Кроме того, Путин держит теперь там подразделения, которые могут быть направлены на Ближний Восток и в Южную Европу, и которые смогут замедлить любое продвижение американских войск в сторону юга России.

В конечном счете, Соединенные Штаты имеют 100 армий в Южной Европе, тогда как Россия располагает всего двумя на Украине (Крым и Донбасс), поэтому она должна победить подряд в 50 конфликтах и не столкнуться с 500 американскими армиями, двигающимися из Северной Европы (я знаю, знаю, что математика рискованных действий подобным образом не работает, но, тем не менее).

«Россия атакует Украину с территории Украины силами двух армий», — объявил я Финну и взял в руки две игральные кости.

«Давай, папа», — сказал он голосом, полным настоящего мужества.

Россия победила! Россия оккупирует всю Украину.

А что Прибалтика? Черт побери… Я воспользовался правилом № 4 и вывел все мои внутренние армии к западным границам, получив в результате 16 армий на границе со странами Балтии.

«Россия атакует Балканы с территории России и выдвигает вперед 13 армий». Россия в этом случае получает три фишки, тогда как Финн получает две благодаря трем американским «базам-растяжкам» в странах Балтии.

Ну вот и все. Прибалтийские страны организовали хороший бой, который стоил России трех армий, однако исход конфликта никогда не вызывал сомнений. Россия вновь завоевывает территории бывшего Советского Союза, что все всегда и ожидали от Путина. Россия побеждает!!! Миссия завершена. Однако…

Установленное правило № 5: каждый игрок должен получить право хотя бы на один ход в игре.

Первый раунд — ход Соединенных Штатов

«Теперь, Финн, ты прекрасно понимаешь, что НАТО является оборонительным альянсом, а мы, цивилизованные люди на Западе, никогда не начнем войну и не будем нападать на Россию», — сказал я в рамках проводимого для Финна ускоренного курса в области западной этики.

«Забудь об этом. Америка атакует Прибалтику с помощью 520 армий из Северной Европы».

Думаю, мне не стоит удивляться. А поскольку коэффициент интеллектуального развития у Финна немного выше, чем у нынешнего президента Соединенных Штатов, то он задумался на одну нано-секунду дольше, чем сделал бы на его месте Трамп, прежде чем бросить в бой всю мощь американских вооруженных сил.

Однако некоторые вещи все равно вызывают удивление. С учетом того, что Макрон и Маас призывают к созданию европейской армии, — что означает выход из раскрытого Соединенными Штатами зонтика безопасности в период после окончания холодной войны, — возникает вопрос: а будет ли Европа атаковать Россию, если та вторгнется в страны Балтии? Пойдут ли Париж и Берлин на риск, связанный с большими разрушениями по всей Европе, ради нескольких миллионов новоиспеченных членов Евросоюза, или они просто игнорируют Статью 5?

На самом деле это не имеет значения, поскольку славная российская армия убила именно американских солдат, когда оккупировала страны Балтии, поэтому это вопрос чисто теоретический. Американцы вместо этого всегда могут поехать в отпуск на Карибские острова или в Мексику.

Российские войска, оккупировавшие страны Балтии, хорошо себя показали в бою, в результате которого Соединенные Штаты потеряли… извините, страны-члены НАТО потеряли 11 армий в ходе освобождения занятых территорий, тогда как Россия лишилась семи армий.

Судя по всему, именно так все и будет происходить в реальной жизни. Россия без труда может снабжать всем необходимым свои части в странах Балтии со своей основной территории, а также из Калининградской области. Россия имеет три войсковые группировки в европейской части России, это около миллиона человек, а еще она подтянула к западной части дополнительные ресурсы для поддержки своих сил на западной границе. Если начнется вооруженный конфликт, то Россия бросит все силы на поддержку своей точки опоры в странах Балтии и, кроме того, начнет наступление из Украины на базы НАТО в Польше и в Румынии, где Соединенные Штаты разместили элементы своего «противоракетного щита» для защиты Европы от «государств-изгоев», то есть, от гипотетического нападения со стороны Северной Кореи. Потому что именно это и не дает европейцам спать по ночам (кхе, кхе…).

«Браво, Финн. Ты восстановил свои позиции в странах Балтии и выполнил обязательства, вытекающие из Статьи 5 Североатлантического договора. Но, разумеется, ты являешься миролюбивым жителем Запада, и поэтому ты там и остановишься, не так ли?» — спросил я Финна.

«Америка атакует Россию с территории стран Балтии силами 507 армий», — ответил Финн.

О, черт возьми.

Чтобы собрать достаточно сил, необходимых не только для победы в Прибалтике, но и для того, чтобы Россия смогла перейти в неизбежную контратаку, я направил все внутренние силы к границам стран Балтии, и поэтому остальная часть страны осталась незащищенной. Если я проиграю это сражение, то тогда уже ничто не остановит Соединенные Штаты, и они маршем пройдут по всей стране.

Мы бросаем кости и получаем 6/1/1 против 5. США побеждают. «Россия» проиграла.

«Америка проводит наступление на Южную Европу из Южной Европы силами 100 армий», — говорит Финн, атакуя две российские базы в Молдавии и Сербии. Победа США.

«Америка атакует Украину из Южной Европы силами 100 армий», — говорит Финн, пытаясь вновь захватить Украину. Победа США.

«Америка атакует Центральную Азию из России силами 607 армий», — говорит Финн, объединяя свои подразделения из Северной и Южной Европы. Победа США.

Затем Финн захватывает остальную территорию России, где уже не осталось никаких вооруженных сил, потому что я все их перебросил в Европу.

«Америка атакует Сирию с территории Сирии силами 607 армий», — говорит Финн, переправляя свои основные подразделения на некоторое время на Ближний Восток. Победа США.

У России теперь осталось всего четыре армии в Восточной Африке, Сиаме, Монголии и Венесуэле Они отрезаны от основной территории, однако надежда умирает последней, и пока они недосягаемы для основной боевой группировки Финна, находящейся в Европе.

Однако в Африке Финн двигает свои войска в сторону Восточной Африки и обращается за помощью к британцам и французам, к своим союзникам в регионе. Японцы отказываются предоставить помощь, поскольку у них силы «самообороны». Бросаем кости. Победа США.

В Венесуэле Финн вынужден подвергнуть себя настоящему риску. У Соединенных Штатов всего три базы в Бразилии и три в Перу, поэтому в случае наступления Россия получает возможность, по крайней мере, отразить атаку. Бросаем кости. Финн получает 1/1. Славная победа для России, и ей для этого почти ничего не надо было делать! (Если получается ничья, то победа всегда присуждается защищающейся стороне, а два раза делать ставку уже нельзя).

Вновь бросаем кости. Победа США.

Сиам остается последним форпостом России. Соединенные Штаты просят Францию оказать помощь. Бросаем кости. Победа США.

В результате на доске остается лишь Китай с единственной армией на своей основной территории. Финн объединяет две свои европейские ударные группировки с вооруженными силами Японии и Южной Кореи. Символические российские силы в Монголии быстро уничтожаются.

«Америка атакует Китай с территории России силами 644 армий», — говорит Финн (к этому моменту я, на самом деле, потерял счет армиям, находящимся в его распоряжении, и просто придумал это число).

Я не будут приводить деталей, но Китай оказал упорное сопротивление с помощью своей единственной армии, он лишил Соединенные Штаты четырех армий, и только после этого его силы были разбиты. В реальной ситуации это будет кошмаром для Китая, и именно поэтому он активно развивает военные связи с Россией. Так, например, Китай и Россия провели совестные военно-морские учения в Балтийском море в 2017 году, а также совместные наземные учения. Если Россия будет побеждена, то Китай будет вынужден защищаться от наступающих американских войск на двух фронтах — даже на трех, если к этому добавить еще и союзников в Юго-Восточной Азии.

Последняя китайская армия сдается в Джибути.

Игра закончена. Соединенные Штаты выполнили свою миссию и установили свое полное господство в мире.

Для этого хватило одного раунда.