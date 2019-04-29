В Нур-Султане выделены 16 участков для строительства студенческих общежитий, — МОН Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане до конца 2022 года должны быть введены в эксплуатацию новые студенческие общежития на 75 тысяч мест. Вице-министр образования и науки Казахстана Б. Асылова проинформировала, что в столице Казахстана выделены 16 участков для строительства студенческих общежитий, передает CA-News со ссылкой на пресс-службу правительства РК.



«Разработаны 2 проектно-сметные документации (ПСД), 5 — находятся на стадии разработки. Два договора заключены на 710 мест и на этапе переговоров — 5 договоров на 4964 места. Ведутся строительно-монтажные работы общежития КазГЮУ на 370 мест, также идет реконструкция колледжа управления на 340 мест. В текущем году они будут сданы», — проинформировала Б. Асылова.

Наряду с этим, в 3 квартале т.г. будут реконструированы три общежития. Это колледж управления, медицинский университет «Астана», также начнется реконструкция общежития ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Как подчеркнула вице-министр образования и науки, расходы по обслуживанию и эксплуатации по всем общежитиям, вне зависимости находятся они в собственности общежития или построены с участием ГЧП, несет вуз или колледж.

«Это прямые его затраты. Расходы для студентов не превышают условно 10% от размера стипендии. Это небольшой минимум, где-то порядка 10 тыс тг, а в среднем себестоимость затрат проживания составляет до 35 тыс тг. Эту разницу оплачивают сами вузы. Это их обязанность», — сказала Б. Асылова.

При этом она отметила, что в случае участия в строительстве общежитий инвесторов, договор будет заключен на 20 лет без права изменения целевой принадлежности объектов.

«Как только построится общежитие на данный объект накладывается обременение и только после наложения обременения на 20 лет заключается договор и соответственно возмещаются выплаты инвесторам. В течение 20 лет инвестор не имеет права изменить целевое назначение. В случае если он поменяет свое решение, то инвестор должен возместить государству все средства, которые ему выплатили за определенный период. Это предусмотрено правилами и подзаконными актами», — объяснила вице-министр.

Б. Асылова также напомнила, что недавно на 20% сокращены основные требования, предъявляемые инвесторам, которые существенно сократят затраты на строительство объектов.