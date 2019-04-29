Проектом «Ауыл – Ел бесігі» до 2025 года будут охвачены 80% всех сельских жителей в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек

CA-NEWS (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек 29 апреля доложил, что в соответствии с поручениями первого президента РК Нурсултана Назарбаева, данных на XVIII съезде партии «Nur Otan» 27 февраля т. г., начата реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает CA-News со ссылкой на пресс-службу правительства.



Основной целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов. В рамках проекта будет решаться ряд задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, обеспечению доступности сельских жителей к социальным благам и государственным услугам, и в целом создания более комфортной среды проживания.

Ж. Касымбек сообщил, что проводится работа по совершенствованию методологии и модели расчета показателей для приоритезации сельских населенных пунктов в последующие годы. Региональные стандарты — это показатели качества жизни граждан, которые включают в себя перечень конкретных критериев по доступности социальных благ и государственных услуг, а также обеспеченности необходимой инфраструктурой для жизнедеятельности людей. Так, в опорных селах предусматривается наличие объектов и услуг, соответствующих отраслевым нормативам, как минимум 19 в центрах сельских округов и 26 в селах-райцентрах. В этой связи при реализации инфраструктурных проектов в рамках действующих госпрограмм применяется комплексный подход по развитию опорных сел с обеспечением «бюджетного фильтра» (приоритетного развития).

На реализацию проекта из республиканского бюджета на 2019–2021 гг. предусмотрено выделение 90 млрд тг, в том числе 30 млрд тг в 2019 году.

Совместно с акиматами регионов в этом году отобраны 52 сельских населенных пункта, где будет реализовано 454 мероприятия, из которых 247 направлены на развитие транспортной инфраструктуры, 135 — социальной инфраструктуры и 72 — на проекты жилищно-коммунального хозяйства.

Упор сделан на крупные населенные пункты — районные центры с наибольшим количеством населения, в которых требуется скорейшее решение накопившихся инфраструктурных вопросов. Объем финансирования на один районный центр в среднем составил около 670 млн тг. В настоящее время на реализацию проектов из местного бюджета выделено 4,7 млрд тг, или 15,8%.

Реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі» до 2025 года включительно позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру около 2 тыс. сельских населенных пунктов, имеющих высокий потенциал развития (опорные села). Это также положительно повлияет на процессы миграции между селом и городом, между самими сельскими населенными пунктами с разным уровнем развития.

В течение 7 лет предполагается охватить процессами «управляемой урбанизации» и создать более комфортную среду проживания в опорных селах, население которых увеличится на 600 тыс. человек и достигнет 6,1 млн человек в 2025 году.

«На первоначальном этапе в 2019 году мы модернизируем 52 районных центра, что позволит улучшить качество жизни почти 700 тыс. человек или 9% сельского населения. К 2025 году планируется обеспечить необходимыми благами и услугами согласно системе региональных стандартов 80% всех сельских жителей», — проинформировал Ж. Касымбек.

Проводимые мероприятия дадут новый импульс развитию сельских территорий и положительно отразятся на экономике страны в целом.