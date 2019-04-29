Бывший заместитель акима Павлодарской области М.Бегентаев стал ректором ВУЗа

CA-NEWS (KZ) - С 29 апреля 2019 года Мейрам Бегентаев стал исполнять обязанности ректора Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, передает CA-News со ссылкой на пресс-службу вуза.

Бегентаева представил ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев.

По информации пресс-службы ПГУ, в 1996 году Мейрам Бегентаев с отличием окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности «Автомобили и тракторостроение». В 1999 году также с отличием окончил ПГУ имени С. Торайгырова по специальности «Правоведение».

В 2010 году стал доктором экономических наук. Является Почетным работником образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В разные годы занимал ответственные руководящие должности в вузе. В 2011 году получил должность в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.

Неоднократно был избран депутатом Павлодарского городского маслихата, являлся председателем постоянной комиссии по социальной политике Павлодарского городского маслихата.

С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. С 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

До Мейрама Бегентаева ректором ПГУ была Гаухар Ахметова.