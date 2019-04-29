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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в Кыргызстан и Казахстан

CA-NEWS (CA) -  Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Кыргызстан (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.). Ограничения потребовал установить Центробанк, сообщает «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Другой объясняет, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц.

По данным ЦБ, Кыргызстан занимает второе место по объему отправленных из России с помощью платежных систем денег (первым стал Узбекистан). Китай — на четвертом месте, Казахстан — седьмой, Вьетнам — на 12-й строчке.

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