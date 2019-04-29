РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан примет участие в 52-м годовом собрании управляющих АБР

CA-NEWS (TJ) -  С 1-5 мая в Нади в Фиджи пройдет 52-е годовое собрание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Правительственную делегацию Таджикистана возглавит Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра, управляющий АБР от Таджикистана, передает Авеста.

Тема годового собрания 2019 года «Процветание через единство».

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия в Нади: устойчивый туризм и его потенциал для активизации национальных и региональных усилий в области развития; роль частного сектора в управлении рисками стихийных бедствий и устойчивости к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе; важность согласованных усилий по улучшению здоровья океанов; способы реагирования на усиливающуюся глобальную экономическую неопределенность; роль цифровых технологий для финансовой интеграции; и новые инструменты для устойчивого развития инфраструктуры.

Годовое собрание дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом.

АБР был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На форуме «Один пояс - один путь» подписали соглашения на 64 млрд долларов
  • В Казахстане выдвинули девятого кандидата в президенты
  • Нурсултан Назарбаев встретился с Джеки Чаном в Пекине (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×