Таджикистан примет участие в 52-м годовом собрании управляющих АБР

CA-NEWS (TJ) - С 1-5 мая в Нади в Фиджи пройдет 52-е годовое собрание совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Правительственную делегацию Таджикистана возглавит Давлатали Саид, первый заместитель премьер-министра, управляющий АБР от Таджикистана, передает Авеста.

Тема годового собрания 2019 года «Процветание через единство».

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия в Нади: устойчивый туризм и его потенциал для активизации национальных и региональных усилий в области развития; роль частного сектора в управлении рисками стихийных бедствий и устойчивости к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе; важность согласованных усилий по улучшению здоровья океанов; способы реагирования на усиливающуюся глобальную экономическую неопределенность; роль цифровых технологий для финансовой интеграции; и новые инструменты для устойчивого развития инфраструктуры.

Годовое собрание дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом.

АБР был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.