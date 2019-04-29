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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Шри-Ланке власти запретили носить бурку и хиджаб после серии терактов

CA-NEWS (CA) -  В Шри-Ланке запретили носить одежду и головные уборы, которые закрывают лицо и тем самым препятствуют установлению личности человека. Соответствующий указ подписал президент страны Майтрипала Сирисена спустя неделю после серии терактов, сообщает News First.

Решение было вынесено на обсуждение Совета министров на прошлой неделе. Запрет на ношение бурки и хиджаба вступает в силу с сегодняшнего дня, 29 апреля.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Жертвами атак стало 250–260 человек.

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