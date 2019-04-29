Петербурженка сдавала свою 13-летнюю дочку в «сексуальное рабство» мигрантам за деньги. Задержан гражданин Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Оперативники уголовного розыска и сотрудники петербургского следственного комитета задержали двух мигрантов, оба подозреваются в сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой. Возбуждены уголовные дела по педофилии. В процессе расследования силовики выяснили, что мама ребенка в некоторых случаях была в курсе событий и получала за это деньги, сообщает Невские новости.



Кесколько дней назад в полицию обратилась 34-летняя Юлия Н. с заявлением о пропаже своей 13-летней дочери, ученицы пятого класса одной из школ Фрунзенского района города. На следующий день после пропажи девочка вышла на связь и самостоятельно пришла домой. Во время общения с сотрудниками полиции девочка сказала, что просто гуляла в центре города с молодым человеком. Однако ее эмоциональное состояние вызвало у полицейских подозрение, ребенка отправили к специалистам детской психологии, которые выяснили страшные подробности «прогулки». Оказалось, что девочка все это время находилась в недорогом хостеле на Лиговском проспекте вместе с 26-летним гражданином Таджикистана, где за деньги вступала с ним в половую связь.

По данному факту в районном следственном отделе было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Уроженец Таджикистана был задержан и доставлен на допрос к следователю.

В процессе выяснения обстоятельств преступления силовики узнали, что задержанный — не единственный, кто вступал с девочкой в интимную близость. Оказалось, что мама пятиклассницы зимой прошлого года познакомилась с еще одним 41-летним уроженцем среднеазиатской республики. Оперативники узнали, что женщина сначала торговала собой, а затем за денежное вознаграждение предоставляла азиату свою дочку. По предварительным данным, «сексуальное рабство» продолжалось около четырех месяцев. Мужчина также был задержан полицейскими.

Расследование уголовных дел продолжается.