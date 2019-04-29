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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На строительство противолавинных устройств на дороге Душанбе-Чанак выделено $5 млн

CA-NEWS (TJ) -  После проведения государственной экспертизы проекта «Строительство противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак» подрядчик приступит к его реализации, сообщили «АП» в министерстве транспорта страны.

В ведомстве отметили, что средства для осуществления части этого проекта в размере около $5 млн на безвозмездной основе предоставляются правительством Пакистана.

Генеральным подрядчиком проекта выбрана китайская компания China Road, с которой в начале нынешнего года Минтранс заключило соответствующее соглашение.

«Рабочие проекты для каждого участка в отдельности подготовлены и предоставлены на государственную экспертизу. После получения положительного заключения подрядчик приступит к строительным работам», - подчеркнул источник.

По данным Минтранса, в рамках проекта «Строительства противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак» планируется возводить 55 противолавинных галерей, общей протяженностью примерно 5665 метров.

В целом для предусмотренных работ необходимо примерно $51,5 млн.

В настоящее время на автодороге Душанбе-Чанак действуют 24 такие галереи. В основном эти сооружения были построены компанией China Road во время реконструкции этой дороги, которая завершилась в 2013 году.

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