В Нур-Султане проходит заседание XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 29 апреля в Нур-Султане в дворце мира и согласия началось заседание XXVII сессии ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева, президента РК Касым-Жомарта Токаева с повесткой дня «Формула мира и согласия: единство и модернизация», сообщает assembly.kz.

Мероприятие освещают 150 журналистов. На сессию АНК съехались 1300 делегатов со всех регионов Казахстана. Также в числе участников – гости из России, Турции, Кыргызстана, Германии. В общей сложности, в работе сессии примут участие 1500 человек.

В их числе члены и ветераны ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора вузов, представители дипломатических миссий иностранных государств, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Заседание сессии открыл первый президент Казахстана – Елбасы, председатель ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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По окончании заседания состоится торжественный концерт.