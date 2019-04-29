На Западе Казахстана начались торжественные проводы в запас военнослужащих срочной службы призыва «Весна-2018»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане более 600 морских пехотинцев прошли торжественное мероприятие с проведением ритуала прощания с боевым знаменем по случаю увольнения из рядов Вооруженных Сил, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу управления командующего войсками регионального командования "Запад".

Одними из первых торжественные проводы военнослужащих срочной службы прошли в Актау. Там, свыше 600 морских пехотинцев простились с родной для них частью и отправились на малую родину. Также, торжественные мероприятия прошли в Актобе, Атырау и селе Бейнеу Мангистауской области.

За добросовестное отношение к службе многие военнослужащие были награждены грамотами от имени командующего войсками, благодарственными письмами командиров воинских частей, а также фотоальбомами на память о воинской службе и ценными подарками. Со словами напутствия выступили командование регионального командования, командиры воинских частей, ветераны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

«Вы прошли путь настоящих мужчин и патриотов своей страны. Мы все гордимся вами, за то что за год службы вы проявили себя с наилучшей стороны, приняли участие во многих учениях и конкурсах, показали отличные результаты по боевой и государственно-правовой подготовке», - отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по воспитательной и идеологической подготовке подполковник Серик Сейтбаев.

Напомним, что в Вооруженных Силах весной текущего года будут уволены в запас около 6000 военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный законом срок воинской службы.