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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия экспортирует в Узбекистан технологии для реабилитации больных после инсульта

CA-NEWS (UZ) -  Власти Узбекистана планируют построить в ближайшие годы целую сеть реабилитационных центров с использованием российских разработок. Уникальная система тренажеров учит пациентов в буквальном смысле заново жить, сообщает РиаФан.

«Для нас это представляет интерес, потому что у нас создается новый центр неврологии, в котором планируется акцентировать внимание на реабилитации больных после инсульта, — сообщил корреспонденту ФАН первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан Баходир Юсупалиев.

— С помощью этой технологии мы будем иметь отработанную схему, которая не зависит даже от человеческого фактора. Вводишь основные позиции, данные, и машина сама обрабатывает, как, на каком аппарате, сколько времени и с какой нагрузкой необходимо работать. То есть интенсифицируется процесс оздоровления и реабилитации наших больных».

Таким образом, Россия впервые будет экспортировать законченную технологическую линию реабилитации пациентов, в которую войдут отечественные тренажеры и программное обеспечение. Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, поставка российской продукции в Узбекистан — перспективное для России направление.

«Минпромторг РФ совместно с Российским экспортным центром рассматривают это не только как прямой экспорт промышленной продукции, но и как поиск определенных нишевых групп, где мы могли бы развивать партнерство между российскими и узбекскими компаниями», — пояснил Сергей Цыб.

Тренажеры — совместная разработка российских инженеров и ученых научной группы под руководством академика Российской академии наук Константина Лядова. Они входят в единую систему реабилитации, которой управляет компьютер. Искусственный интеллект обрабатывает историю болезни пациента и составляет для него индивидуальную программу восстановления. Врачу остается только скорректировать курс. Если больной начнет лечение вовремя, максимальный эффект наступит уже через 14-18 дней.

В обычных реабилитационных центрах эту работу выполняют как минимум пять человек — врачи лечебной физкультуры, физиотерапии, психолог, логопед. По словам реабилитолога, в стандартной методике задействовано в три раза больше врачей.

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