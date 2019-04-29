Мигранты из Узбекистана в России получили долги по зарплате на $23 тыс

CA-NEWS (UZ) - Работающие в России граждане Узбекистана смогли получить долги по зарплате на общую сумму в 1,495 миллиона рублей (более $23 тыс ). Содействие мигрантам в этом вопросе оказало представительство Агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в России, сообщает Telegram-канал Минзанятости.

Напомним, ведомство работает с начала текущего года. В агентстве призвали соотечественников сообщать о любых трудностях, возникающих в процессе трудовой деятельности.

21 декабря 2017 года вступило в силу соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Его цель – адресное трудоустройство узбекистанцев в РФ.

В настоящее время за пределами Узбекистана на заработках находятся 2,3 миллиона человек. В России трудится около миллиона мигрантов из центральноазиатской республики, передает mir24.