Водителя Генпрокуратуры, насмерть сбившего человека, приговорили к 4 годам тюрьмы условно

CA-NEWS (UZ) - Суд по уголовным делам Яшнабадского района вынес приговор водителю Генпрокуратуры, который на служебном автомобиле сбил насмерть сотрудника Вестминстерского университета.

15 апреля в суде по уголовным делам Яшнабадского района завершилось рассмотрение дела по факту смертельного наезда на 58-летнего сотрудника Вестминстерского университета в отношении 31-летнего Ж.А., бывшего водителя Генеральной прокуратуры, сообщает UzNews.uz, ссылась на пресс-службу Верховного суда.

Инцидент произошел 24 января, тогда сотрудник вуза с тяжелыми травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №1. Однако, несмотря на оказанную помощь, 29 января он скончался.

В ходе судебного процесса, Ж.А. был признан виновным в нарушение правил безопасности движения. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с лишением прав управления автотранспортом на 2 года.

Суд "пришел к убеждению о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением. Так, судом постановлено не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение испытательного двухлетнего срока не возникнут основания для отмены условного осуждения", - отмечает издание.