РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабадском аэропорту десятки людей были сняты с рейсов Ашхабад-Стамбул

CA-NEWS (TM) -  В ночь с 27 на 28 апреля в ашхабадском аэропорту 80 человек не смогли вылететь в Стамбул, более 150 человек были сняты с рейсов накануне. Одна из пассажирок потребовала у представителей миграционной службы объяснений и была уведена с применением силы, сообщает Азатлык.

Пока не удалось выяснить причины снятия с рейсов пассажиров у представителей аэропорта, а также в государственной миграционной службе Туркменистана, отмечает Азатлык.

Граждане страны выезжают за пределы страны в поисках заработка, на учебу, а также лечение. Турция является наиболее популярным направлением среди трудовых мигрантов, постсоветские страны среди тех, кто едет на обучение. На лечение большинство туркменистанцев едут в Индию и Турцию. В настоящее время становится все больше выезжающих в Россию, в том числе на постоянное место жительства, в связи с этим можно наблюдать огромные очереди у посольства Туркменистана в Ашхабаде.

Граждане страны, сталкиваются с препятствием в выезде из страны, при наличии всех необходимых документов.

В апреле прошлого года запрет миграционной службы ашхабадского аэропорта на выезд десятков пассажиров в Турцию, спровоцировал протест.

Законодательство Туркменистана гарантирует свободный выезд и выезд граждан из страны. Свобода передвижения граждан гарантирована также соответствующей международной конвенцией, которую Туркменистан ратифицировал в 1997 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане объявили восьмого кандидата в президенты
  • На форуме «Один пояс - один путь» подписали соглашения на 64 млрд долларов
  • В ООН отметили 33-ю годовщину Чернобыльской катастрофы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×