В Ашхабадском аэропорту десятки людей были сняты с рейсов Ашхабад-Стамбул

CA-NEWS (TM) - В ночь с 27 на 28 апреля в ашхабадском аэропорту 80 человек не смогли вылететь в Стамбул, более 150 человек были сняты с рейсов накануне. Одна из пассажирок потребовала у представителей миграционной службы объяснений и была уведена с применением силы, сообщает Азатлык.

Пока не удалось выяснить причины снятия с рейсов пассажиров у представителей аэропорта, а также в государственной миграционной службе Туркменистана, отмечает Азатлык.

Граждане страны выезжают за пределы страны в поисках заработка, на учебу, а также лечение. Турция является наиболее популярным направлением среди трудовых мигрантов, постсоветские страны среди тех, кто едет на обучение. На лечение большинство туркменистанцев едут в Индию и Турцию. В настоящее время становится все больше выезжающих в Россию, в том числе на постоянное место жительства, в связи с этим можно наблюдать огромные очереди у посольства Туркменистана в Ашхабаде.

Граждане страны, сталкиваются с препятствием в выезде из страны, при наличии всех необходимых документов.

В апреле прошлого года запрет миграционной службы ашхабадского аэропорта на выезд десятков пассажиров в Турцию, спровоцировал протест.

Законодательство Туркменистана гарантирует свободный выезд и выезд граждан из страны. Свобода передвижения граждан гарантирована также соответствующей международной конвенцией, которую Туркменистан ратифицировал в 1997 году.