В Душанбе сборщики лекарственных растений устроили акцию протеста у офиса "Фароз"

CA-NEWS (TJ) - Десятки работников аграрной сферы, которые по контракту сбывали компании «Фароз» смолу ферулы, в понедельник собрались у офиса компании в Душанбе и требовали пересмотра своих контрактов.

Руководство компании «Фароз» никак не комментирует произошедшее, передает Радио Озоди.

Журналисты, ставшие очевидцами акции протеста, сообщили, что на месте происшествия находятся несколько милицейских машин, а стражи порядка требуют народ разойтись.

Один из сборщиков сказал, что компания «Фароз» предложила им сбывать смолу ферулы по 10 долларов за килограмм, хотя раньше покупала до 60 долларов. В противном случае, сказал собеседник, закупщики пригрозили, что будут сотрудничать с афганцами, которые согласны сбывать им смолу по гораздо низкой цене.

На видео, которое попало в распоряжении Радио Озоди, видно, как раздраженные сборщики спрашивают у главы столичной милиции Шарифа Назарзода на каком основании некоторых сборщиков, собравшихся на акцию протеста у офиса компании «Фароз», посадили в машины и увезли в отдел милиции.

Ферула является лекарственным растением. В народной медицине Таджикистана ее применяют при туберкулезе, сифилисе, при заболеваниях половой системы, как противодиабетическое средство и глистогонное средство.

Компания «Фароз» считается одной из крупнейших компаний в Таджикистане, которая работает в различных сферах.

Журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в июне 2018 года опубликовали материал, в котором говорится, что компания «Фароз», которая имеет отношение к зятю президента Таджикистана Шамсулло Сохибову, является монополистом на таджикском рынке и прибрала к рукам все доходные отрасли экономики.

Однако в официальных документах имя зятя президента как главы компании нигде не значится. Сама компания тогда не отреагировала на журналистское расследование.