В Гонконге прошли массовые протесты в связи с пересмотром правил экстрадиции

- Азия и мир, происшествия
- 17:32, 29 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Примерно 130 тысяч человек собрались на улицах Гонконга в воскресенье,28 апреля, чтобы выразить протест против пересмотра правил экстрадиции, передает NHK.
Организатор этой демонстрации сказал, что число участников, по крайней мере, в 10 раз превышало количество тех, кто принимал участие в подобных протестах в марте.
Парламент Гонконга обсуждает вопрос о внесении поправок в нынешнее законодательство, которые позволят властям принимать решение о том, выдавать ли подозреваемых по просьбе других стран или территорий.
Участники протестов требовали отмены этих поправок. В настоящее время у Гонконга нет договора о выдаче материковому Китаю, однако предложенные правила позволят властям Гонконга высылать антипекинских активистов в материковый Китай.
По словам некоторых демонстрантов, после выдачи подозреваемых Китаю, у них пропадает возможность справедливого суда. Другие высказали опасения того, что китайские власти могут спровоцировать арест антипекинских активистов на основе сфальсифицированного обвинения в совершении преступления и потребовать их экстрадиции/