В Гонконге прошли массовые протесты в связи с пересмотром правил экстрадиции

CA-NEWS (CA) - Примерно 130 тысяч человек собрались на улицах Гонконга в воскресенье,28 апреля, чтобы выразить протест против пересмотра правил экстрадиции, передает NHK.



Организатор этой демонстрации сказал, что число участников, по крайней мере, в 10 раз превышало количество тех, кто принимал участие в подобных протестах в марте.

Парламент Гонконга обсуждает вопрос о внесении поправок в нынешнее законодательство, которые позволят властям принимать решение о том, выдавать ли подозреваемых по просьбе других стран или территорий.

Участники протестов требовали отмены этих поправок. В настоящее время у Гонконга нет договора о выдаче материковому Китаю, однако предложенные правила позволят властям Гонконга высылать антипекинских активистов в материковый Китай.

По словам некоторых демонстрантов, после выдачи подозреваемых Китаю, у них пропадает возможность справедливого суда. Другие высказали опасения того, что китайские власти могут спровоцировать арест антипекинских активистов на основе сфальсифицированного обвинения в совершении преступления и потребовать их экстрадиции/