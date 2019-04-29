Туркменистан посетит премьер-министр Беларуси

CA-NEWS (TM) - В мае состоится визит премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Туркменистан, в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и совместного бизнес-форума двух стран, сообщает 29 апреля Trend в со ссылкой на экспортный портал Беларуси.

В 2017 году взаимный товарооборот двух стран составил $65 млн, в 2018 году - $32,2 млн.

Беларусь поставляет в Туркменистан грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.