К 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции будут уносить 10 миллионов жизней ежегодно, - доклад

CA-NEWS (CA) - Болезни, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, к 2050 году будут убивать около 10 миллионов человек ежегодно, а экономический ущерб от них может сравниться по масштабам с последствиями глобального кризиса 2008-2009 годов - если международное сообщество не примет необходимые меры. Об этом говорится в новом докладе Межведомственной координационной группы по борьбе с антимикробной резистентностью, передает Служба Новостей ООН.



Всё больше заболеваний, включая респираторные инфекции и инфекции мочеполовой системы, не поддаются лечению, подчеркивают авторы доклада. Они сообщают, что уже сегодня от лекарственно-устойчивых заболеваний ежегодно умирают 700 тысяч человек, из них 230 тысяч – от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Антимикробная резистентность – одна из главных угроз глобальному сообществу. В этом докладе говорится о масштабах тех мер, которые необходимо принять для того, чтобы остановить распространение этого явления», – сказала Амина Мохаммед, первый заместитель Генерального секретаря ООН, сопредседатель координационной группы.

Авторы доклада напоминают, что здоровье человека неразрывно связано со здоровьем животных, состоянием окружающей среды и качеством продуктов питания, и предлагают применять многосторонний подход в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Эксперты, в частности, призывают ответственно подходить к назначению противомикробных препаратов для лечения людей и животных, а также отказаться от их применения в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве.

«В докладе признается важнейшая роль противомикробных средств в производстве продуктов питания, а также в сфере защиты здоровья людей и животных, но вместе с тем эксперты выступают в поддержку ответственного использования [таких препаратов] во всех секторах», – сказал Жозе Грациону да Силва, глава Продовольственной и сельскохозяйственной Организации (ФАО).

Межведомственная координационная группа по борьбе с антимикробной резистентностью была создана в 2017 году при поддержке Секретариата ООН. В нее входят, в том числе, представители ФАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных.