В Узбекистане 60-летний создатель электронного кошелька e-sum.uz отправлен за решетку

CA-NEWS (UZ) - В суде по уголовным делам г.Самарканда завершились слушания по делу 60-летнего Норкула Рахматова, который с помощью интернета присвоил деньги более чем 500 граждан, передает Uznews.uz.

Как сообщили в программе «Замон» телеканала «Sevimli», Норкул Рахматов разработал игру «Электронный гаштак» и посредством нее создал финансовую пирамиду. Для каждого участника его виртуальной игры он обещал 600 тыс. сумов ($80), а также другие бонусы для тех, кто привлекал своих друзей. Участники переходили на следующие этапы и могли заработать еще больше денег. В его виртуальную игру играли 7 тысяч человек.

В репортаже говорится, что подсудимый учился программированию в странах Европы, куда он ездил, нарушая правила выезда за рубеж. Кроме того, стало известно, что он является создателем электронных кошельков e-sum.uz и oltinyul.uz.

Как рассказал судья Гайрат Негматов, обвиняемый получил срок 5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 100 МРЗП или $2400 (1 минимальный размер зарплаты равен $24). Кроме того, суд обязал его выплатить нанесенный ущерб.