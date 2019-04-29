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  29 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 60-летний создатель электронного кошелька e-sum.uz отправлен за решетку

CA-NEWS (UZ) -  В суде по уголовным делам г.Самарканда завершились слушания по делу 60-летнего Норкула Рахматова, который с помощью интернета присвоил деньги более чем 500 граждан, передает Uznews.uz.

Как сообщили в программе «Замон» телеканала «Sevimli», Норкул Рахматов разработал игру «Электронный гаштак» и посредством нее создал финансовую пирамиду. Для каждого участника его виртуальной игры он обещал 600 тыс. сумов ($80), а также другие бонусы для тех, кто привлекал своих друзей. Участники переходили на следующие этапы и могли заработать еще больше денег. В его виртуальную игру играли 7 тысяч человек.

В репортаже говорится, что подсудимый учился программированию в странах Европы, куда он ездил, нарушая правила выезда за рубеж. Кроме того, стало известно, что он является создателем электронных кошельков e-sum.uz и oltinyul.uz.

Как рассказал судья Гайрат Негматов, обвиняемый получил срок 5 лет лишения свободы, а также штраф в размере 100 МРЗП или $2400 (1 минимальный размер зарплаты равен $24). Кроме того, суд обязал его выплатить нанесенный ущерб.

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