Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

- Узбекистан, политика
- 9:53, 30 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Накануне, 29 апреля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
Главы государств с глубоким удовлетворением отметили устойчивую позитивную тенденцию последовательного расширения и укрепления отношений многовековой дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Кыргызстаном, развития многогранного сотрудничества в различных областях, сообщила пресс-служба главы РУз.Президенты уделили особое внимание рассмотрению региональных инфраструктурных проектов. В частности, отмечена важность и экономическая востребованность реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
Стороны с удовлетворением констатировали взаимопонимание между всеми участниками данного проекта и их готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
В завершение телефонного разговора главы государств вновь подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные узбекско-кыргызские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на благо и в интересах двух братских народов.