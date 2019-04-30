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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 29 апреля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Главы государств с глубоким удовлетворением отметили устойчивую позитивную тенденцию последовательного расширения и укрепления отношений многовековой дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Кыргызстаном, развития многогранного сотрудничества в различных областях, сообщила пресс-служба главы РУз.

Президенты уделили особое внимание рассмотрению региональных инфраструктурных проектов. В частности, отмечена важность и экономическая востребованность реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Стороны с удовлетворением констатировали взаимопонимание между всеми участниками данного проекта и их готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В завершение телефонного разговора главы государств вновь подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные узбекско-кыргызские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на благо и в интересах двух братских народов.

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