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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане учителей во время уроков принуждают выходить на уборку территорий, - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Группа учителей Ферганской областной специализированной школы-интерната для незрячих детей утверждает, что директор учреждения заставил их работать в школьном хашаре 27 апреля.

"Интернат привлекает нас к принудительному труду. 27 апреля учителя и воспитатели были привлечены к уборке территории. Директор Фахриддин Абдукаримов заставлял педагогов делать то, что не входит в их обязанности. Как можно оценить работу директора в то время, как президент Узбекистана прилагает все усилия, чтобы повысить авторитет учителей?", говорится в обращении учителей.

По словам одного из учителей, из-за хашара около 7 часов уроков остались не пройденными.

По словам другого учителя, сотрудники в день хашара были вызваны даже те учителя, которые в этот день отдыхали. "Большинство педагогов не работают в субботу. У них пятидневная работа. Хотя у них был выходной, они были вынуждены работать. Рабочий день в субботу начинается с 13:30. Однако их вызывали с утра на хашар", - говорит собеседник.

Представитель Ферганского областного управления народного образования заявил, что не оправдывает проведение в школе-интернате хашара. «Управление народного образования не давало никаких указаний о проведении хашара в этом интернате. Это должно быть внутренний приказ руководства. Управление выступает против такого принудительного труда. Никто не имеет права привлекать учителей во время занятий или выходных к принудительному труду», - сказал представитель управления.

В феврале этого года Узбекистан присоединился к Международной конвенции о борьбе с принудительным трудом. Однако количество сообщений о принудительном труде за последние два месяца не уменьшилось.

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