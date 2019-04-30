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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии 20 студентов покончили с собой из-за ошибочной оценки на экзаменах

CA-NEWS (CA) -  В Индии после того, как Совет по образованию в штате Телингана объявил результаты экзаменационных испытаний, два десятка студентов решили свести счеты с жизнью. Их родители обвинили во всем компьютерную систему, передает New York Post.

Как уточняется, почти 350 тыс. из миллиона студентов получили плохие оценки во время экзаменов.

Их родители подозревают, что плохие результаты вызваны ошибкой в программном обеспечении, которое обрабатывает тесты. После уличных протестов, которые поддержали политические партии, власти согласились перепроверить все тесты с неудовлетворительными результатами.

"В программном обеспечении были обнаружены технические сбои. Похоже, весь процесс был полон ошибок, из-за которых ученики, потерпевшие неудачу на экзамене, лишают себя жизни", – так прокомментировал печальные события президент родительской ассоциации в интервью изданию The Indian Express.

СМИ стало известно, что одна студентка по имени Сириша завалила тест по биологии, после чего подожгла себя в своем доме, другой студент повесился, когда узнал что завалил математику.

Власти призывают студентов, которые не сдали экзамены, не совершать самоубийств, добавив, что провал экзамена – не означает конец жизни.

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