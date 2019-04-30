В водохранилищах туркменского Мары сохраняется угроза разлива, а ашхабадцы борются с последствиями наводнения

CA-NEWS (TM) - После недавних ливней водохранилища Мары переполнены дождевой водой и сохраняется угроза разлива. Сейчас дождь прекратился. Но в южных селах в водохранилищах вода переполнена, местные власти укрепляют дамбы, чтобы избежать прорыва. Столичные же улицы очищены от воды и грязи, но в жилых массивах подвалы и первые этажи, пострадавшие от наводнения, все еще остаются затопленными, передает 30 апреля Азатлык.

Хозяева подвалов, которые затопило не просто водой, а глинянной жижей остались один на один с последствиями. Затопило не только наземными потоками, но многие подвалы и первые этажи затопило бурными фонтанами из унитазов, все системы либо устарели, либо не действуют. Ликвидация последствий наводнения в жилых домах и полуподвальных помещениях осуществляется за счет жильцов.

В жилых домах платно откачивали воду, но осевшие метры глины надо было самим выгребать. Машины отказывались из-за угрозы засорения. Пропали не только техника, товары и документы, но ущерб нанесен и помещениям, требуется ремонт. Были залиты водой подвалы и первые этажи в ряде домов по улице Андалиба.

Жители Ашхабада связывают наличие тяжелых последствий ливней с отсутствием в городе арыков и водоотводных каналов.

«В советское время был широкий и глубокий арык с мостиками и я хорошо помню, как после ливней там бурными потоками шла вода. В годы независимости его, как и все остальные арыки, закатали в бетон и асфальт», - рассказала жительница Ашхабада.