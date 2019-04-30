РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан предложил инвесторам выкупить госдоли в крупнейших предприятиях, в том числе «Coca-Cola Bottlers»

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан выставил на продажу государственные доли в 29 крупнейших промышленных предприятиях и финансовых структурах страны. Перечень продаваемых объектов утвержден постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики».

Согласно документу, на продажу выставлены 25% государственной доли в «Алокабанке», «Туронбанке» и Asia Alliance Bank.

Буду проданы 35,9% акций государства в уставном капитале «Кизилкумцемент» и 74,98% акций государства в уставном капитале «Кварц».

Кроме того, инвесторам предложено приобрести 57% госакций в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan.

На продажу выставят госдоли в АО «Фергана азот» (51%), «Кунградский содовый завод» (51%) и ООО «Дехканабадский содовый завод» (более 51%).

99% акции АО «Ангренская ТЭС» и АО «Ново-Ангренская ТЭС» также будут выставлены на продажу.

Помимо этого, правительство Узбекистана намерено продать госдоли в восьми нефтегазовых предприятиях в Бухаре, Кашкадарье, Фергане, Андижане и Сырдарье.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане прошел конгресс кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ
  • Школьники Таджикистана примут участие в проекте «Футбол для дружбы» в Мадриде
  • На строительство противолавинных устройств на дороге Душанбе-Чанак выделено $5 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×