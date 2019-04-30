Узбекистан предложил инвесторам выкупить госдоли в крупнейших предприятиях, в том числе «Coca-Cola Bottlers»

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан выставил на продажу государственные доли в 29 крупнейших промышленных предприятиях и финансовых структурах страны. Перечень продаваемых объектов утвержден постановлением президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики».

Согласно документу, на продажу выставлены 25% государственной доли в «Алокабанке», «Туронбанке» и Asia Alliance Bank.

Буду проданы 35,9% акций государства в уставном капитале «Кизилкумцемент» и 74,98% акций государства в уставном капитале «Кварц».

Кроме того, инвесторам предложено приобрести 57% госакций в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan.

На продажу выставят госдоли в АО «Фергана азот» (51%), «Кунградский содовый завод» (51%) и ООО «Дехканабадский содовый завод» (более 51%).

99% акции АО «Ангренская ТЭС» и АО «Ново-Ангренская ТЭС» также будут выставлены на продажу.

Помимо этого, правительство Узбекистана намерено продать госдоли в восьми нефтегазовых предприятиях в Бухаре, Кашкадарье, Фергане, Андижане и Сырдарье.