Пресс-секретаря таджикских погранвойск подозревают в разглашении гостайны

CA-NEWS (TJ) - Пресс-секретарь Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев находится под арестом, сообщили родные молодого человека.

Зебо Улугходжаева, мать Мухаммаджона, сказала, что в последний раз видела сына две недели назад. Она сообщила, что 16 апреля оперработники провели осмотр его квартиры.

По словам матери задержанного, они только наняли адвоката, поэтому пока не знает, какие статьи инкриминируются ее сыну. «Я верю, что мой сын не сделал ничего противозаконного», - сказала она.

Между тем два новостных агентства за последние три дня сообщили, что подполковник Мухаммад Улугходжаев, занимающий должность пресс-секретаря Главного управления погранвойск ГКНБ, задержан якобы за разглашение государственной тайны.

В частности, агентство «Азия-Плюс» сообщило, что Улугходжаев уже две недели находится под арестом. Его уличили в том, передает издание, что по почте и мессенджеру он отправил информацию с грифом секретности. Веб-сайт "Ахбор" сообщает, что Улугходжаев якобы с домашнего компьютера поделился секретной информацией с международной организацией.

Оба издания опубликовали сообщения со ссылкой на свои источники и пока нет возможности перепроверить эти данные.

Остается неизвестным, возбуждено ли в отношении Улугходжаева уголовное дело. Сообщается, что он был задержан сотрудниками ГКНБ, в состав которого и входит погрануправление.

Вслед за арестом Мухаммада Улугходжаева, пишет «Азия-Плюс», глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».

Мухаммаджону Улугходжаеву 36 лет, он выпускник факультета физики Технологического университета Таджикистана. Ранее работал в агентстве «Азия-Плюс», техническим сотрудником в Министерстве обороны РТ. В 2009 году перешел в Главное управление погранвойск ГКНБ. Начинал с технического работника и в 2014 году был назначен на должность пресс-секретаря.