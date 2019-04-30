Специальный докладчик ООН по вопросам прав человека две недели проработает в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Специальный докладчик ООН по вопросам прав человека Мишель Форст проработает в Монголии с 30 апреля по 13 мая. В ходе своей работы М.Форст ознакомится на месте с положением защитников прав человека в Монголии и выработает рекомендацию, сообщает Монцамэ.

Также планируются встречи с представителями парламента, правительства, административных судов, генпрокуратуры, национального центра данных, главного управления госрегистрации и мэром Улан-Батора. С 6 по 7 мая, он будет работать в селах Улаанбадрах и Айраг аймака Дорноговь.

Форст представит доклад об итогах своей работы в Монголии на очередном 43-м заседании совета ООН по правам человека, которое состоится в марте 2020 года.

В 2004 году Монголия направила открытое приглашение специальным докладчикам ООН, ответственным за обеспечение реализации международного договора о защите прав человека, и взяла на себя полную ответственность за осуществление усилий, направленных на содействие деятельности докладчиков по этому вопросу.