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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане выпустили на волю тысячу краснокнижных дроф-красоток

CA-NEWS (UZ) -  Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды под лозунгом “Жизнь возвращается в Арал”, провел мероприятие связанное с выпуском в дикую природу, в Муйнакском и Кунградском районах, популяции дрофы-красотки.

По инициативе Шейха Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, в естественную среду обитания было выпущено в общей сложности 1.000 птиц, выведенных в Центре “International fund for houbara conservation”, в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и привезенных в Узбекистан страну в рамках соглашения о партнерстве между Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды и компанией Falcon Hunting Solutions.

Ранее, в марте 2019 года, на просторы Кызылкумской пустыни было выпущено 2.382 особей дрофы-красотки, сообщили в госкомприроды.

Дрофа-красотка, или вихляй восточный, занесена в Красную книгу Узбекистана в 2009 году как уязвимый вид. Распространена в пустыне Кызылкум. Численность и ареал начали сокращаться в 1960-х годах.

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