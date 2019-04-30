Таксист из Узбекистана напал на известную гимнастку в Москве
- Узбекистан, происшествия
- 10:53, 30 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Таксист из Узбекистана в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике.
По информации пресс-службы ГСУ СКР Москвы, в ночь на 27 апреля водитель такси попытался совершить действия сексуального характера в отношении спортсменки. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.
Девушка не пострадала, так как смогла вовремя покинуть автомобиль. Однако она оставила в салоне сумку, которую водитель решил забрать себе, совершив таким образом кражу на 30 тыс рублей.
Мужчине предъявили обвинения по статьям «покушение на изнасилование» и «кража».
Жертва домогательств является призером в командном первенстве России, абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.