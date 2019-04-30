Темпы экономического роста в Центральной Азии - стабильные, но слишком низкие для повышения уровня жизни, - МВФ

CA-NEWS (KG) - МВФ выпустил апрельский обзор "Перспективы развития региональной экономики", в котором говорится, что что темпы экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни.

"С учетом прогнозируемых на 2019 и 2020 годы темпов экономического роста на уровне 4,1% перспективы развития региона КЦА практически не изменились по сравнению с темпами роста в размере 4,2% в прошлом году", - отмечается в обзоре.

Ослабление внешнего спроса, особенно со стороны основных торговых партнеров (Китая, Европы и России), представляет собой главную проблему для стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Недавнее понижении цен на нефть также отрицательно скажется на странах — экспортерах нефти.

Перспективы для стран региона омрачаются повышенными уровнями неопределенности. Одним из источников неопределенности и третьей из тем, рассматриваемых в следующих главах, являетсяподверженность внешним рискам..

• Торговая напряженность между США и Китаем может продолжаться длительное время, но с тем же успехом может и быстро закончиться. Независимо от любых договоренностей в сфере торговли в ближайшее время,затяжные споры вокруг торговли и безопасности, вероятно, по-прежнему будут влиять на перспективы региона через нарушения в цепочке поставок и сокращение инвестиций.

• Повышенная волатильность цен на нефть в условиях неопределенности мировой экономической конъюнктуры может продолжиться. Это окажет давление на сальдо бюджетов и

внешнеторговых счетов стран — экспортеров нефти. Страны — импортеры нефти также могут быть затронуты через повышенную региональную неопределенность, а также через сокращение объема и усиление изменчивости денежных переводов (Армения, Таджикистан).

• Конъюнктура мирового финансового рынка в последнее время стала более благоприятной, но,вероятно, останется волатильной, и настроения на рынке могут резко поменяться. Если это произойдет, спреды могут резко вырасти, подвергая страны риску более высокого бремени по выплате процентов (Бахрейн, Египет, Ливан), переоценки внешнего долга (Кыргызская Республика, Таджикистан) и напряженности финансового сектора (Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика).

В Казахстане ненефтяной рост будет поддерживаться обрабатывающей промышленностью и восстановлением роста кредита, несмотря на продолжающуюся консолидацию бюджета.

Росту в Узбекистане приносят пользу действующие обязательства по проведению реформ и дальнейшей региональной интеграции, что высвечивает возможность превышения

ожидаемых перспектив роста в регионе.

Ожидается, что Таджикистан испытает самое значительное падение темпов роста, поскольку продолжающаяся консолидация бюджета усиливает негативный эффект от сокращения денежных переводов.

Банковские системы по всему региону КЦА по-прежнему обременены высокими уровнями проблемных активов. По официальным данным, необслуживаемые кредиты (НОК) находятся на относительно низком уровне, но проблемные активы (определяемые как совокупность реструктурированных кредитов, кредитов под наблюдением и НОК) в некоторых странах очень высоки (рис. 3.4). Это отражает сочетание слабых стандартов оценки платежеспособности заемщиков, целевого кредитования (Казахстан, Узбекистан), кредитования незахеджированных заемщиков в иностранной валюте (Армения, Азербайджан, Таджикистан), а также низкой культуры платежей и проблем с обеспечением верховенства закона (Казахстан, Узбекистан).

Кроме того, банки в некоторых странах сталкиваются с базовыми проблемами ликвидности, что приводит к ощутимой государственной поддержке (Казахстан) и конвертации средств, предоставленных для поддержки ликвидности банков, в инструменты участия в капитале (Кыргызская Республика).

Реформы финансового сектора, направленные на решение этих проблем, проводятся в странах медленно и неравномерно. Например, ограниченный прогресс наблюдается в урегулировании унаследованных от прошлого НОК (Казахстан), санации проблемных банков (Азербайджан, Кыргызская Республика, Таджикистан) и работе с незахеджированными заемщиками (Армения). Кроме того, сохранение пробелов в основах регулирования, надзора и государственного управления наносят дополнительный урон здоровью финансовых секторов.

Чтобы повысить устойчивость и оказать поддержку экономическому росту многим странам региона КЦА следует уделять первоочередное внимание восстановлению финансового сектора посредством укрепления основ регулирования и надзора, совершенствования корпоративного управления в банках и укрепления судебной и правовой систем. Также было бы полезно усовершенствовать денежно-кредитную политику и сделать обменные курсы более гибкими, рекомендует МВФ.

"Следует продолжить усилия по проведению бюджетной консолидации, стимулирующей экономический рост, в целях восстановления столь необходимых буферных резервов. Для того, чтобы многие из этих усилий увенчались успехом, необходимо сделать упор на надлежащем управлении и борьбе с коррупцией. И, наконец, для обеспечения более высоких темпов экономический роста, имеющего всеобъемлющий характер, важное значение по-прежнему сохраняют структурные реформы, способствующие развитию частного сектора и диверсификации экономики", - отмечается в обзоре.