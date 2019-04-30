Дело против Аблязова о хищении 58 миллиардов поступило в суд в России

CA-NEWS (KZ) - Дело против экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, скрывающегося за границей, о хищении 58 млрд рублей направлено в суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает Прайм.

Как отмечает российское издание, сейчас экс-глава банка скрывается за рубежом. Ранее его осудили на пожизненное заключение в Казахстане как организатора убийства бизнес-партнера. Ержан Татишев погиб на охоте в 2004 году. Его застрелил предприниматель Муратхан Токмади по поручению беглого олигарха.

В генпрокуратуре России уточнили, что по делу проходят бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов, председатель правления того же банка Роман Солодченко, а также их подчиненные Артур Трофимов, Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко.

По данным следствия, в 2006-2009 годах указанные лица похитили более 58 млрд рублей (свыше 342 млрд тенге) у финансовой организации, в которой они работали.

Для этого злоумышленники давали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные средства.

Затем соучастники организовывали незаконное прекращение действия договоров ипотеки.

Поэтому банк не мог обращать взыскание на залоговое имущество, которым обвиняемые в дальнейшем распоряжались так, как хотели.

Помимо этого, бывшие топ-менеджеры и их подчиненные на основании договоров цессии передали подконтрольным им компаниям права требования средств по ряду кредитов. В результате эти фирмы получали причитавшиеся банку деньги.

Соучастникам вменяют несколько статей: "Хищение имущества путем мошенничества организованной группой в особо крупном размере", "Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления", "Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой".

Дело направлено в Домодедовский городской суд Московской области. Оно будет рассмотрено в заочном порядке, поскольку подсудимые уклоняются от явки.

«В настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Российской Федерации, в их выдаче отказано», — резюмировал представитель главного надзорного органа страны.