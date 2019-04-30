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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Тулой в супермаркете продавщицу из Узбекистана зарезали на глазах покупателей (осторожно, видео 18+)

CA-NEWS (UZ) -  Вчера, днем в супермаркете "Пятерочка" в городе Узловая мужчина зарезал кассира, нанеся женщине порядка 20 ранений ножом и скрылся с места преступления.

Охранники супермаркета останавливать мужчину не стали, сообщает издание "Тульские новости". От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, им оказался местный житель, 1984 г.р. Все наряды полиции в Узловском и соседних районах были ориентированы на его задержание, отрабатывались места возможного нахождения предполагаемого преступника. В результате принятых мер двое участковых уполномоченных полиции заметили мужчину схожего по приметам с разыскиваемым. После чего совместно с сотрудниками ППС он был задержан на территории одного из садовых товариществ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации издания, убийца был знаком со своей жертвой - они являлись соседями и между ними ранее происходили конфликты из-за поведения мужчины – тот злоупотреблял спиртным и часто слушал музыку на большой громкости. Умида С., у которой остались трое детей, не раз просила Андрея К. вести себя тише, но тот не реагировал на её просьбы, а недавно в отместку повредил дверь, ведущую в квартиру женщины. После этого она пригрозила буяну заявлением в полицию.

Коллеги характеризуют погибшую Умиду С. исключительно положительно – она доброжелательно относилась к окружающим, охотно помогала соседям.

По словам местных жителей, никто не мог предположить, что подобное может произойти в людном месте средь бела дня – несмотря на то, что в магазине было много покупателей,

У Андрея К. уже были проблемы с законом – в 2012 году он публично оскорбил инспектора ДПС после того, как тот предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Андрей К. полностью признал вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

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