В военном параде в Душанбе примут участие около 2 тыс. солдат
- Таджикистан, общество
- 11:10, 30 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - На военном параде в Душанбе 9 мая, посвященной 74-й годовщине победы в Великой отечественной войне примут участие порядка 2 тысяч военнослужащих, передает Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр минобороны РТ.
Наряду с солдатами и офицерами вооруженных сил РТ в параде примет участие сводная рота солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Почетными гостями церемонии станут группа ветеранов войны и труда.
В годы войны из почти полуторамиллионного на тот момент Таджикистана, на фронт ушли свыше 270 тысяч человек.
На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветеранов.