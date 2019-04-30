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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В военном параде в Душанбе примут участие около 2 тыс. солдат

CA-NEWS (TJ) -  На военном параде в Душанбе 9 мая, посвященной 74-й годовщине победы в Великой отечественной войне примут участие порядка 2 тысяч военнослужащих, передает Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр минобороны РТ.

Наряду с солдатами и офицерами вооруженных сил РТ в параде примет участие сводная рота солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Почетными гостями церемонии станут группа ветеранов войны и труда.

В годы войны из почти полуторамиллионного на тот момент Таджикистана, на фронт ушли свыше 270 тысяч человек.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветеранов.

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