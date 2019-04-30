Туркменистан и Грузия обсудили вопросы развития в сферах транспорта, энергетики и образования

CA-NEWS (TM) - 29 апреля в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Туркменистане Мамукой Мурджикнели. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и образования, сообщает пресс-центр МИД Туркменистана.

Подчеркнув, что особое внимание уделяется перспективам создания проекта Лазурит, который проходит по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, грузинский дипломат отметил, что Грузия принимает активное участие в его развитии.