Туркменистан и Грузия обсудили вопросы развития в сферах транспорта, энергетики и образования
- Туркменистан, политика
- 11:30, 30 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - 29 апреля в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Туркменистане Мамукой Мурджикнели. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и образования, сообщает пресс-центр МИД Туркменистана.
Подчеркнув, что особое внимание уделяется перспективам создания проекта Лазурит, который проходит по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция, грузинский дипломат отметил, что Грузия принимает активное участие в его развитии.