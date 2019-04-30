Ветераны ВОВ в Нур-Султане получат по 519 тысяч тенге ко Дню Победы

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане проживает 71 участник Великой Отечественной войны, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках празднования 74-й годовщины Великой Победы ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним, в столице предусмотрена социальная помощь на общую сумму 402 888,9 млн тенге, сообщила руководитель отдела по работе с ветеранами и инвалидами городского управления занятости и социальной защиты Гульзада Джекебаева.

«71 участник Великой Отечественной войны получит по 519 тыс. тенге; 332 человека – лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получат по 22 725 тенге (9 МРП); 3 519 человек – это другие категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, получат по 11 363 тенге (4,5 МРП)», – сообщила Гульзада Джекебаева.

Для ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним, также предусмотрена денежная компенсация за коммунальные услуги. Компенсацию получат 1 609 человек на общую сумму 127 054 тыс. тенге.

Лекарственное обеспечение ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, предусмотрено для 2 700 человек на общую сумму 33 500 тыс. тенге. Социальную помощь на выписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских получает 71 человек (на общую сумму 1 214,5 тыс. тенге). Санаторно-курортным лечением для ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, охвачено 395 человек (60 830 тыс. тенге).

Как сообщила Г. Джекебаева, дополнительная социальная помощь к 30-летию вывода войск из Афганистана оказана лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, из числа участников боевых действий в Афганистане. Выплату в размере 30 тыс. тенге получили 1 264 человека. Ранее для 1 267 человек было выплачено 28 792,6 тыс. тенге, таким образом, общая сумма с учетом ежегодно получаемой воинами-интернационалистами социальной помощи составила 52 725 тенге.

Кроме этого, ветераны ВОВ и лица, приравненные к ним, пользуются правом льготного проезда на городском пассажирском транспорте, бесплатного зубопротезирования.