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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алматинца, арестованного за плакат с цитатой из Конституции, освободили

CA-NEWS (KZ) -  Апелляционная коллегия суда города Алматы освободила художника Романа Захарова из-под ареста, смягчив меру наказания до штрафа в 5 МРП. Апелляционное слушание прошло ночью 29 апреля, передает informburo.kz.

По словам представителя городского суда, арест Роману Захарову был отменён по ходадайству прокуроров.

"Апелляция прошла вчера. Наказание, предусмотренное статьёй 434, часть 1(мелкое хулиганство), КоАП РК, изменено по ходатайству прокурора Медеуского района с административного ареста сроком на 5 суток на административный штраф в размере 5 МРП, в сумме это 13 625 тенге", – рассказал пресс-секретарь Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

29 апреля в межрайонном специализированном административном суде города Алматы рассмотрели дело алматинского художника Романа Захарова. Он вывесил на перекрёстке Аль-Фараби – Достык баннер с цитатой из Конституции РК: "Единственный источник власти – народ". По мнению суда, Роман Захаров проявил неуважение к общественности, "выбросив на краю проезжей части бытовой мусор в виде пластиковых хомутов, скотча и белого материала". Захарова привлекли к административной ответственности за хулиганство и дали пять суток ареста.

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