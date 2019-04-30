В аэропорту Москвы из-за сообщения о бомбе в самолете задержан рейс в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - В подмосковном аэропорту «Внуково» из-за анонимного звонка о бомбе в багаже самолета задержаны два рейса авиакомпании AZUR air – в мексиканский курортный город Канкун и столицу Узбекистана Ташкент.

Как сообщили российские издания, в ночь на вторник, 30 апреля, в воздушную гавань позвонил неизвестный и сообщил, что в багаже самолёта спрятано взрывное устройство. Во «Внуково» тут же вызвали полицию, взрывотехников и кинологов со специально обученными собаками. Теперь весь багаж заново проверяется, специалисты ищут взрывчатку.