В Улан-Баторе пройдут Дни культуры Пекина

CA-NEWS (MNG) - В этом году отмечаются 70-летие установления дипломатических отношений и 5-летие со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей между Монголией и Китаем. В рамках празднования этих юбилейных дат в июле этого года в Улан-баторе будут организованы Дни культуры Пекина, сообщает 30 апреля Монцамэ.

Во время пленарного заседания “Региональное сотрудничество”, организованном 25-го апреля в Пекине в рамках второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь", мэр Улан-батора С.Амарсайхан и мэр Пекина Чэнь Цзинин обменялись мнениями по вопросам расширения дружественных связей и сотрудничества двух городов.

Мэр С.Амарсайхан отметил, что взаимодействие двух городов играет важную роль в развитии двусторонних отношений и укреплении дружбы между народами двух стран.

Во время встречи стороны договорились сотрудничать в области профессиональной переподготовки кадров в области городского планирования, экономики, инвестиций, туризма, культуры, искусства и гуманитарной деятельности.