По упрощенному таможенному коридору Таджикистана и России будут проходить пять групп пищевых товаров

CA-NEWS (TJ) - Согласно соглашению об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Таджикистаном и Россией, подписанном таможенными ведомствами двух стран 17 апреля этого года, объектами упрошенного таможенного коридора между двумя странами являются пять групп пищевых товаров, сообщает Asia-Plus.

В частности, это:

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды;

- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь;

- Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый;

- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений;

- Разные пищевые продукты.

Согласно условиям документа, лицам, участвующим в упрошенном таможенном коридоре, будут ускорены таможенные процедуры.

Отмечается, что упрошенный таможенный коридор применяется для всех видов транспорта (с товарами, в отношении которых применяется УТК).