По упрощенному таможенному коридору Таджикистана и России будут проходить пять групп пищевых товаров

- Таджикистан, общество
- 12:24, 30 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Согласно соглашению об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Таджикистаном и Россией, подписанном таможенными ведомствами двух стран 17 апреля этого года, объектами упрошенного таможенного коридора между двумя странами являются пять групп пищевых товаров, сообщает Asia-Plus.
В частности, это:
- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды;
- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь;
- Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый;
- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений;
- Разные пищевые продукты.
Согласно условиям документа, лицам, участвующим в упрошенном таможенном коридоре, будут ускорены таможенные процедуры.
Отмечается, что упрошенный таможенный коридор применяется для всех видов транспорта (с товарами, в отношении которых применяется УТК).