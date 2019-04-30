Туркменистан и Тунис обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TM) - 29 апреля в министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Тунисской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Мухаммедом Али Шихи. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области образования, передает пресс-центр МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В этой связи была отмечена необходимость обмена делегациями между соответствующими ведомствами двух стран, а также взаимное участие в мероприятиях международного уровня с привлечением деловых кругов.