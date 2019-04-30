МАГАТЭ: первая партия низкообогащенного урана поступит в Банк в Казахстане уже в этом году

CA-NEWS (KZ) - Атомные электростанции помогают обеспечить надежные поставки электроэнергии и добиться снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом заявил представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута. Он выступил на стартовавшей 29 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке третьей сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится на официальном сайте ООН.



Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан 1 июля 1968 года 59 государствами в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В 1970 году он вступил в силу. ДНЯО закрепил статус ядерных держав за пятью государствами (Великобритания, США, Китай, СССР и Франция) и был призван предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия.

Представитель МАГАТЭ напомнил о том, что ДНЯО не только провозглашает принципы ядерного разоружения, но и закладывает основы сотрудничества в сфере развития атомной энергетики в мирных целях. «В рамках нашей программы технического сотрудничества Агентство помогает странам использовать ядерные технологии для сокращения масштабов нищеты и голода, выработки электроэнергии, управления водными ресурсами, лечения рака и для борьбы с изменением климата», - заявил Корнел Ферута.

Он добавил, что ядерная энергия вносит огромный вклад в развитие, помогает обеспечить надежные поставки энергии и добиться снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Сейчас атомная энергетика дает 10 процентов мирового объема электроэнергии. На сегодняшний день в 30 странах мира действуют 453 атомные электростанции. МАГАТЭ помогает этим странам обеспечивать их безопасность и эффективность.

В этой связи представитель МАГАТЭ рассказал о проделанной работе в связи с созданием Банка низкообогащенного урана в Казахстане. «Работа по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане продолжается, и мы добились уже прогресса. В августе 2017 года состоялась инаугурация Банка и мы ожидаем, что низкообогащенный уран поступит туда уже в этом году», - сказал Корнел Ферута.

Соглашение между правительством Республики Казахстан и МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ было подписано в августе 2015 года и вступило в силу в январе 2017 года. Банк расположен на Ульбинском металлургическом заводе в городе Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана. Планируется, что транзит урана будет осуществляться через территорию России и Китая.

Напомним, что с принятием Договора о нераспространении ядерного оружия, с одной стороны, арсеналы стран ядерной «пятерки» были узаконены, с другой – все прочие страны, подписав документ, брали на себя обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие. Государства – члены «ядерного клуба» обязались не передавать технологии создания ядерного оружия и добиваться полной ликвидации ядерных арсеналов. В 1995 году срок действия Договора был продлен бессрочно. Сегодня его участниками являются 189 государств. Вне Договора оказались лишь три государства: Индия, Пакистан и Израиль. Кроме того, в январе 2003 года о выходе из соглашения заявила КНДР.