Душанбе призвали прекратить блокировку новостных сайтов

CA-NEWS (TJ) - «Репортеры без границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) призывают официальный Душанбе прекратить блокировку новостных сайтов.

В заявлении, распространенном 29 апреля, говорится, что уже пять месяцев известный новостной ресурс «Азия-Плюс» недоступен на территории Таджикистана, а ряд других интернет-ресурсов также хронически страдают от цензуры.

Авторы заявления указывают, что независимый новостной сайт «Азия-плюс» подвергается периодическим временным блокировкам уже несколько лет, но он редко был заблокирован так долго: сайт недоступен на территории Таджикистана с 29 ноября 2018 года.​ «Попытки редакции получить разъяснения сталкиваются со стеной молчания: по своему обыкновению, власти отрицают сам факт цензуры и ссылаются на некие «технические неполадки», - отмечается в заявлении.

Нуриддин Каршибоев, председатель НАНСМИТ, сказал, что «законно необоснованные и самовольные блокировки информационных ресурсов со стороны Службы связи при правительстве Таджикистана продолжаются». «Призывая правительство Таджикистана выполнить конституционные права граждан, а также свои международные обязательства в сфере свободы информации, напоминаем, что любые непродуманные решения властей способствуют повышению протестного потенциала общества», - добавил он.

Главный редактор «Азия-Плюс» Умед Бабаханов сказал, что в прошлом году сайт агентства был заблокирован несколько раз, на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. «Нынешняя блокировка может быть связана с отказом «Азии-Плюс» опубликовать несколько заметок, полученных от властей», - отметил он.

​Йоханн Бир, руководитель отделения по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ», сказал 29 апреля, что цензура в Интернете может привести к распространению слухов и непроверенной информации и росту влияния российских СМИ в стране. «От цензуры не выигрывает никто. Мы призывает правительство Таджикистана обеспечить доступ к новостным веб-сайтам. Власти страны недавно решили не поднимать тарифы на связь, призываем их придерживаться столь же разумного подхода и в отношении новостных сайтов, сняв блокировки», - подчеркнул Йоханн Бир.

По данным правозащитных организаций, ряд крупных информационных ресурсов, таких как «Фергана» или «Ахбор» хронически недоступны на территории Таджикистана; несколько других блокируются время от времени. Власти также нередко блокируют на время основные социальные сети и мессенджеры, а также службы Google и сайт YouTube. Власти монополизировали доступ в интернет с 2018 года, что позволяет им заблокировать любой ресурс без обращения к операторам связи.

По словам Йоханна Бира, цензура в интернете — одна из причин, по которым Таджикистан теперь находится в нижних строчках Всемирного рейтинга свободы прессы. «В 2019 году Таджикистана расположился в рейтинге на 12 позиций ниже, на 161-м месте из 180. Это результат давления властей на Интернет-СМИ», - считает он.

Йоханн Бир отметил, что журналисты независимых СМИ преследуются за публикации критических материалов, в связи с чем многие из них за последние годы покинули профессию или пределы страны.