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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два ветерана ВОВ из Таджикистана поедут на парад Победы в Санкт-Петербург

CA-NEWS (TJ) -  Два ветерана Великой отечественной войны из Согдийской области Таджикистана примут участие в торжествах, посвященных 74-ой годовщине Победы, которые пройдут 9 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель совета ветеранов войны и труда Таджикистана Рахмат Кудратов, передает 30 апреля Asia-Plus.

По его словам, ветераны ВОВ Рахимбой Рахматов и Абдухаким Абдусаминов поедут в Санкт-Петербург 7 мая. Вместе с ними в северную столицу России приглашен ветеран афганской войны, душанбинец Махмуд Тоштемиров.

«Ветераны из Таджикистана вместе с другими ветеранами ВОВ проедут на раритетных автомобилях времен Второй мировой войны от площади восстания до дворцовой площади», - сказал Кудратов.

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