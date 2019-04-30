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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане еще на месяц продлили арест бывшим вице-министрам энергетики

CA-NEWS (KZ) -  Вице-министры Казахстана Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев пробудут под домашним арестом до 1 июня. Ранее им продлили меру пресечения до 1 мая. Об этом корреспонденту inbusiness.kz сообщили в городском суде.

*Гани Садибеков

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*Бакытжан Джаксалиев

С.Джаксалиев копия

Еще один экс вице-министр, Анатолий Шкарупа, находится под стражей по 16 мая. Анатолий Шкарупа не проработал на посту вице-министра энергетики и трех месяцев, как был задержан. До назначения был заместителем акима Карагандинской области. Ему вменяется то, что в бытность акимом города Сарани Карагандинской области он якобы был причастен к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку тепловых счетчиков в домах, где не было центрального отопления.

Как сообщалось ранее, Садибекова подозревают в хищении бюджетных средств в размере миллиарда тенге. По версии Нацбюро по противодействию коррупции, Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации, ТОО "Аймак", Д. Дуанбеком, похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации – ТОО "Аймак и К". По данным Нацбюро, он подписал акты об извлечении со дна водоемов ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводам судэкспертов, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге.

Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев пробудут под домашним арестом до 1 июня.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/eshe-na-mesyac-prodlili-arest-byvshim-vice-ministram-energetiki
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz

Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев пробудут под домашним арестом до 1 июня.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/eshe-na-mesyac-prodlili-arest-byvshim-vice-ministram-energetiki
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.

Ранее им продлили меру пресечения до 1 мая. Об этом корреспонденту inbusiness.kz сообщили в городском суде. Еще один экс вице-министр, Анатолий Шкарупа, находится под стражей по 16 мая. Анатолий Шкарупа не проработал на посту вице-министра энергетики и трех месяцев, как был задержан. До назначения был заместителем акима Карагандинской области. Ему вменяется то, что в бытность акимом города Сарани Карагандинской области он якобы был причастен к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку тепловых счетчиков в домах, где не было центрального отопления. Как сообщалось ранее, Садибекова подозревают в хищении бюджетных средств в размере миллиарда тенге. По версии Нацбюро по противодействию коррупции, Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации, ТОО "Аймак", Д. Дуанбеком, похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации – ТОО "Аймак и К". По данным Нацбюро, он подписал акты об извлечении со дна водоемов ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводам судэкспертов, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге.

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