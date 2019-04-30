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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вновь запустил поезд из Ташкента до Иссык-Куля

CA-NEWS (UZ) -  «Узбекские железные дороги» вновь запускают рейсы из Ташкента в Балыкчи и обратно на летний период. Об этом сообщает предприятие «Кыргызтемиржолу».

Как и в прошлом году поезд будет курсировать раз в неделю по четвергам.

Уже открыта продажа билетов. Действуют скидки от 25- 55% (в зависимости от сроков продажи билетов до отправления поезда и категории вагона).

Стоимость проезда: от Бишкека до Ташкента в плацкартном вагоне - от 1 946 кыргызских сомов (около 27 долларов), в купейном вагоне - от 2 461 сома, в вагоне люкс - от 4 602 сомов.

Организованным группам пассажиров будут предоставлены скидки до 30% в зависимости от численности группы. В составе поезда имеется вагон-ресторан. Время в пути от Бишкека до Ташкента - 20 часов 30 минут с учетом прохождения всех пунктов пропуска государственных границ.

Первый состав по маршруту Ташкент – Бишкек – Рыбачье (Иссык-Куль) – Ташкент отправился в путь 22 марта 2018 года с Центрального вокзала Ташкента. Он состоял из девяти вагонов, включающих в себя люкс, купе, плацкарту и вагон-ресторан. Поезд рассчитан на 300 пассажиров.

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