В Узбекистане военнослужащих и выпускников школы-интерната Ибрата примут в вузы без экзаменов

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана внесло соответствующие изменения в постановление «Об утверждении положения о порядке приема, перевода, восстановления и отстранения от учебы студентов в высших учебно-образовательных учреждениях».

По данным Министерства юстиции, поправки вступили в силу 27 апреля текущего года.

Согласно новым правилам, теперь абитуриенты в качестве иностранного языка смогут сдавать экзамены по турецкому языку.

Кроме того, при приеме документов у абитуриентов не будут требовать медицинскую справку формы «086-у».

Выпускники, закончившие школу-интернат с углубленным изучением иностранных языков имени Исхокхона Ибрата (Туракурганский район, Наманганская область) с отличными оценками, по направлениям иностранный язык и литература, филология и языки будут приниматься в вузы без экзаменов и на грантовой основе.

Согласно рекомендации от Союза молодежи Узбекистана и военных частей, по одному служащему от каждой воинской части имеют право поступить в вузы страны без экзаменов.

Исхокхон Ибрат считается одним из первых в Узбекистане типографов, он знал семь языков, в 1908 году сумел привезти из Оренбурга одну из первых печатных машин. В 1886 году Ибрат открыл школу современного типа, в 1907-м — школу "звукового метода" для сельских детей.

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