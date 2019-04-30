Монголия принимает участие во 2-й конференции Группы поддержки шелкового пути ПА ОБСЕ

CA-NEWS (MNG) - 29-30 апреля в Минске (Беларусь) проходит 2-я международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой принимает участие министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар. Тема двухдневной конференции: "Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", сообщает Монцамэ.

Д. Цогтбаатар обменялся мнениями с участниками конференции о возможностях построения плодотворных отношений и сотрудничества. В частности, было выдвинуто важное предложение о согласовании таможенных и инспекционных процедур и требований государств, расположенных вдоль шелкового пути, в целях активизации конкретного экономического сотрудничества и товарооборота.

В работе международной парламентской конференции принимают участие парламентарии и представители деловых кругов из более чем 10 стран, включая Монголию, Австрию, Азербайджан, Беларусь, Италию, Россию, Сербию, Швейцарию и Турцию, а также делегаты международных организаций.

Участники обсудили возможности повышения инвестиционной привлекательности, развития транзитных перевозок и туристического сектора государств-участников.

В первый день работы участники конференции приняли итоговую декларацию, нацеленную на оказание поддержки практическому сотрудничеству и реализации крупномасштабных проектов в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.

Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ была создана 8 июля 2017 года на 26-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Деятельность группы направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками ОБСЕ.