По следам нападений на мечети, синагоги и церкви глава ООН объявил о новых инициативах ООН по борьбе с ксенофобией

CA-NEWS (CA) - Мы наблюдаем волну нетерпимости и насилия, направленного против верующих по всему миру. Только за последние несколько дней было совершено нападение на синагогу в США и на протестантскую церковь в Буркина-Фасо. С такими словами в понедельник к международному сообществу обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Служба новостей ООН.



«Подобные происшествия становятся «обычным делом»: мусульман расстреливают в мечетях, их религиозные святыни громят вандалы; иудеев убивают в синагогах, на их могильных плитах рисуют свастику; христиан убивают во время молитвы, их церкви поджигают. Места отправления религиозного культа, которые должны быть «безопасной гаванью», стали мишенью для нападений», – сказал Генсек.

«За убийствами всегда стоят отвратительные идеи: ксенофобия, направленная не только против религиозных групп, но также против мигрантов, беженцев и меньшинств; вера в превосходство белой расы; возрождение неонацистской идеологии; ненависть ко всем, кого можно читать “другими”», – добавил он.

Глава ООН объявил о двух инициативах, направленных на борьбу с ксенофобией: это разработка плана действий по мобилизации системы ООН для борьбы с ненавистнической риторикой, которую возглавит Специальный советник главы ООН по предупреждению геноцида Адама Дьенг, а также проект по защите религиозных святынь, которым займется Высокий представитель Альянса цивилизаций Мигель Моратинос.

«Мир должен сделать все возможное для того, чтобы искоренить антисемитизм, исламофобию, остановить преследования христиан, а также избавиться от любых формы расизма, ксенофобии, дискриминации и разжигания ненависти», – сказал Генеральный секретарь.