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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Общий бюджет реализуемых автодорожных проектов в Таджикистане составляет более $575 млн

CA-NEWS (TJ) -  В настоящее время в Таджикистане реализуются десять проектов по строительству и реабилитации автодорожной инфраструктуры. Суммарный бюджет осуществляемых проектов составляет более $575 млн. Об этом сообщает министерство транспорта РТ, передает Asia-Plus.

Проекты реализуются за счет привлеченных кредитов (около 60% от общей суммы), гранта (более 30%), а также за счет доли правительства Таджикистана (около 10%).

С начала реализации проектов подрядными компаниями освоено более $200 млн.

По данным минтранса, на данный момент, в частности, осуществляется реабилитация автодорог Душанбе-Турсунзаде-граница Узбекистана (участок от памятника Сино до западных ворот Душанбе), Душанбе-Бохтар (первый этап), Восеъ-Ховалинг, Кангурт-Балджуван-Ховалинг, Худжанд-Исфара, Канибадам-Патар.

Продолжается строительство автодороги Куляб-Калаихумб, а также строительство мостов и тоннелей на автодороге Душанбе-Бохтар-Куляб, противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак.

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